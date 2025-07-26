5 أسباب شائعة وراء حموضة المعدة.. لا تتجاهل السبب رقم 3

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني كثيرون من الشعور بالحرقة في أعلى البطن أو خلف عظمة الصدر، وهي ما تُعرف بـ"حموضة المعدة".

وعلى الرغم من أنها مشكلة شائعة، إلا أن تجاهل أسبابها قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض بمرور الوقت.

في هذا التقرير، نستعرض لكم 5 من أكثر الأسباب شيوعًا لهذه المشكلة، مع توضيح بسيط لكل منها ليساعدك على فهم ما يحدث داخل جسمك وكيفية التعامل معه بشكل أفضل، وفق موقع "وVerywellHealth "، "WebMD".

ارتخاء الصمام المعدي

عندما يضعف أو لا يغلق بشكل محكم الصمام العضلي الذي يربط بين المريء والمعدة، يرتد حمض المعدة إلى المريء فتسبب إحساسًا بالحرقان والحرقة.

بعض الأطعمة والمشروبات المسرّعة للإفراز الحامضي

أطعمة مثل: الأطعمة الدهنية والمقلية، الحمضيات، البندورة، الثوم، البصل، الشوكولاتة، القهوة، المشروبات الغازية، الحارّة والكحول. هذه المواد قد تُرخي الصمام وتزيد من إنتاج الحمض مما يفاقم الحموضة.

حجم الوجبات وتوقيت الأكل

تناول وجبات كبيرة، أو الأكل بسرعة، أو الاستلقاء مباشرةً بعد الأكل يعزز احتمال ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء. وهذا يحدث خاصة أثناء الليل.

زيادة الضغط الداخلي كالسمنة أو الحمل

الوزن الزائد، وخصوصًا الدهون حول البطن، يضغط على المعدة مما يدفع الحمض إلى الأعلى. كما أن الحمل يسبب ضغطًا داخليًا وهرمونات تُرخي الصمام العضلي، مما يزيد الحموضة عند الحوامل.

عوامل طبية ونفسية تُسهّل ظاهرة الحموضة

بعض الحالات الصحية مثل وجود فتق في الحجاب الحاجز (Hiatal Hernia)، أو أمراض الجهاز الهضمي، أو قد تسبب بعض الأدوية (مثل مضادات الالتهاب، أدوية ضغط الدم، والمهدئات) ارتجاع الحمض.

كذلك، يرتبط التوتر والقلق بزيادة إنتاج حمض المعدة أو تغيير طريقة عمل الصمام مما يفاقم الحالة.