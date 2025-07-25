مطعم يثير الجدل بخدمة "اللعب مع الأسود" - 10 صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار مطعم في مقاطعة شانشي الصينية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين منظمات حقوق الحيوان، عقب تقديمه عرضا يتيح للزبائن مداعبة أشبال أسود حية مقابل مبلغ مالي، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، بحسب موقع The Telegraph.

ووفقا لصور متداولة على المنصات الصينية، يتيح المطعم للزوار الاستمتاع بـ"قائمة عشاء مسائية" مكونة من 4 أطباق، تبلغ قيمتها نحو 1192 يوانا ما يعادل 166 دولارا أمريكيا، تتضمن تجربة التفاعل المباشر مع الحيوانات داخل المطعم، من بينها أشبال الأسود.

وأظهرت لقطات منشورة زبائن يحتضنون شبل أسد يدعى "سيمبا"، بينما علقت إحدى الزائرات بأنها شعرت بالأمان أثناء التجربة، مشيدة بوجود طاقم مدرب للإشراف والتوجيه.

لكن رغم ذلك، قوبل العرض بانتقادات واسعة على منصة "ويبو"، حيث وصفه البعض بأنه "استغلال صريح للحيوانات من أجل الربح"، بينما تساءل آخرون عن مدى أمان هذه التجربة، لا سيما للأطفال.

ونشر المطعم عبر تطبيق "داتشونج ديانبينج" صورا لأشبال الأسود إلى جانب غزلان وتماسيح، لكن قائمة التفاعل المسموح بها - بحسب المنشور - تقتصر على حيوانات مثل اللاما والسلاحف وحيوان الميركات.

وفي أول رد رسمي، أعلنت السلطات المحلية في شانشي، ممثلة في مكتب الغابات والمراعي، بدء تحقيق بشأن مخالفة قوانين حماية الحياة البرية، مؤكدة أن "التفاعل المباشر بين الإنسان والحيوانات البرية محظور قانونيا".

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال بيتر لي، خبير السياسات الصينية في منظمة "عالم الرفق بالحيوان": "استخدام الحيوانات البرية لأغراض تجارية أو صور السيلفي يُعد انتهاكًا صارخًا لمعايير الرفق بالحيوان، ويمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة الزبائن".

وتسلط هذه الواقعة الضوء على سلسلة من الوقائع المثيرة للجدل مؤخرا في الصين بشأن التعامل مع الحيوانات البرية، ففي واقعة سابقة، حاول سائحون في مقاطعة لياونينج اقتلاع خصلات من شعر نمر داخل قفص، كما تعرض فندق في مدينة تشونجتشينج لانتقادات واسعة بعد تقديمه خدمة "إيقاظ" تعتمد على تسلق حيوانات الباندا الحمراء إلى أسرة النزلاء.

من جانبهم، يحذر خبراء الصحة العامة من خطورة الاحتكاك المباشر بالحيوانات البرية، لما يحمله من مخاطر انتقال أمراض حيوانية المنشأ، وعلى رأسها فيروس "كوفيد-19".

وبينما تواصل السلطات تحقيقاتها، رفض مطعم "وانهوي" الرد على استفسارات وسائل الإعلام، لكنه أكد لـ"رويترز" أن الحيوانات، بما فيها أشبال الأسود، تحظى برعاية كاملة من قبل طاقم متخصص.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة شائعة تفسد رشاقتك ليلا.. ابتعد عنها قبل النوم

من مطبخك.. 6 وتوابل بسيطة تذيب الدهون وتحميك من السرطان

تنقي رئتيك.. 6 مشروبات تحارب آثار التلوث على الجسم

لماذا تشعر أن أحدا يراقبك وأنت جالس بمفردك؟ السبب مفاجأة

6 أخطاء في الإفطار تسرق طاقتك من أول ساعة.. احذرها