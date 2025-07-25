بعد ضبط 7 أطنان بالدقهلية.. كيف تفرق بين اللحوم الطازجة والفاسدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أثارت واقعة ضبط 7 أطنان من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في محافظة الدقهلية مؤخرا، مخاوف واسعة بين المواطنين، بشأن احتمالية تسرب لحوم فاسدة إلى الأسواق، خاصة مع تزايد ظاهرة بيع اللحوم مجهولة المصدر أو المخزنة بطرق غير صحية.

وأوضح الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر سابقًا، مجموعة من العلامات الواضحة التي يمكن للمستهلك من خلالها التفرقة بين اللحوم الطازجة والفاسدة.

وأضاف "سلمي" في تصريحات لـ"الخليج 365" أن أولى هذه العلامات تتعلق بتغير اللون، موضحًا أن اللحوم السليمة عادة ما يكون لونها ورديًا إلى أحمر طبيعي، بينما تميل اللحوم الفاسدة إلى اللون البني الداكن أو الرمادي المخضر، في إشارة إلى بدء التحلل.

وتابع أن الرائحة تعتبر مؤشرًا أساسيًا، إذ تنبعث من اللحوم الفاسدة رائحة كريهة أو حمضية نفاذة، تختلف كليًا عن الرائحة الطبيعية المعتادة للحم الطازج.

وأشار إلى أن الملمس اللزج للحم يعد أيضًا من أبرز علامات الفساد، إذ يشير إلى نمو بكتيري غير مرئي، مؤكدًا أن اللحم السليم يكون جافًا نسبيًا وغير زلق.

وشدد على أهمية التحقق من وجود الختم البيطري الأحمر على الذبيحة، باعتباره الضمان الرسمي بأن اللحوم خضعت للفحص الطبي والرقابة البيطرية قبل عرضها للبيع.

وأوضح أن بعض التجار قد يلجؤون إلى تجميد اللحوم الفاسدة بهدف إخفاء الروائح أو تغيّر اللون، لافتًا إلى ضرورة فحص تواريخ الذبح أو التغليف عند شراء اللحوم المجمدة، وملاحظة أي اختلافات في شكلها أو قوامها.

وأكد أن مصنعات اللحوم مثل البرجر والسجق واللانشون يصعب على المستهلك اكتشاف فسادها بسهولة، ولذلك يجب شراؤها من مصادر موثوقة فقط، مع الحذر من العروض المغرية ذات الأسعار المتدنية التي قد تخفي ورائها لحومًا غير آمنة.

وقدم الخبير البيطري عدة نصائح للمستهلكين، أبرزها، شراء اللحوم من منافذ موثوقة تحمل ترخيصًا رسميًا، وتجنب المنتجات المعروضة خارج الثلاجات أو في درجات حرارة مرتفعة، وفحص اللون والرائحة والملمس قبل الطهي، إلى جانب الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند الاشتباه في وجود لحوم غير صالحة.

واختتم "سلمي" حديثه بالتأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية تبذل جهودًا مستمرة، لكن دور المستهلك في التحقق من جودة ما يشتريه يظل خط الدفاع الأول في مواجهة مافيا اللحوم الفاسدة.

