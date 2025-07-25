زيت الجسم اللامع يمنحك بشرة نضرة ومظهراً متوهجاً يعكس ضوء الشمس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 02:11 مساءً - زيت الجسم اللامع هو أحد مستحضرات العناية بالبشرة التي تلاقي شعبية كبيرة ورواجاً واسعاً بين النساء، لما له من انعكاس جذاب وساحر على مظهر بشرة الجسم، إذ يتم استخدامه بعد الاستحمام لمنح البشرة نعومة فائقة ومظهراً لامعاً جذاباً، أو قبل حضور المناسبات بمختلف أنواعها لإضفاء لمسة من التألق على البشرة. فهل تفكرين في البدء باستخدام زيت الجسم اللامع؟ إليك من "الخليج 365" كل ما يجب أن تعرفيه عن زيت الجسم اللامع، المستحضر الجمالي الذي تحتاجه بشرتك لتعزيز جمالها ونضارتها.

ما هو زيت الجسم اللامع؟

زيت الجسم اللامع هو تركيبة تجمع بين فوائد الزيوت المغذية للبشرة وجزيئات عاكسة للضوء، تُضفي على الجلد بريقاً لامعاً جذاباً. يأتي بقوام خفيف أو متوسط، ويُمتص بسهولة من دون أن يترك أثراً دهنياً مزعجاً. وغالباً ما يُغنى بمكونات طبيعية مثل زيت جوز الهند، زيت اللوز، أو زيت الأرغان، بالإضافة إلى لمسات لؤلؤية أو برونزية تمنح البشرة توهجاً ناعماً ومظهراً حريرياً يلفت الأنظار.

بعض أنواع هذا الزيت تأتي مع عطر ناعم يدوم طويلاً على البشرة، ما يجعله خياراً مفضلاً للمرأة العصرية التي تبحث عن العناية والجمال معاً في خطوة واحدة.

ما هي فوائد زيت الجسم اللامع؟

زيت الجسم اللامع لمسة جمالية رائعة



لا تقتصر مزايا هذا المستحضر على منح البشرة لمسة جمالية فقط، بل تتعداها لتشمل فوائد عديدة:

ترطيب عميق: تحتوي تركيبته على زيوت طبيعية تغذي البشرة وتحافظ على رطوبتها طوال اليوم، خصوصاً بعد الاستحمام.

مظهر موحد ومشدود: يعزز من مظهر الجلد من خلال تنعيمه وإضفاء لمعان يوحي بنعومة مشدودة.

توهج فوري: يترك طبقة خفيفة براقة تعكس الضوء، ما يضفي على الجسم لمسة متلألئة مثالية للصور والمناسبات.

إبراز تفاصيل البشرة: سواء كنتِ ترتدين فستاناً مفتوح الكتفين، أو تنورة قصيرة، فإن هذا الزيت يسلّط الضوء على جمال التفاصيل كعظمة الترقوة أو الساقين.

تعطير البشرة: بعض الأنواع مزوّدة بعطور فاخرة تكمّل إطلالتك برائحة ناعمة تدوم لساعات.

كيفية استخدام زيت الجسم اللامع

للحصول على أفضل نتيجة، إليك الطريقة المثالية لاستخدام زيت الجسم اللامع:

ابدئي ببشرة نظيفة: طبّقي الزيت بعد الاستحمام، حيث تكون المسامات مفتوحة والبشرة مستعدة لامتصاص المغذيات. قومي بالتدليك بحركات دائرية: خذي كمية صغيرة ووزّعيها على المناطق التي ترغبين بتوهّجها، مثل الذراعين، الساقين، والكتفين. ركّزي على نقاط الإضاءة: لمظهر أكثر احترافاً، طبّقي كمية إضافية على المناطق التي ينعكس عليها الضوء عادةً، تماماً كما تفعلين مع الهايلايتر على الوجه. تجنّبي الأقمشة الفاتحة فوراً بعد التطبيق: خصوصاً إذا كان الزيت يحتوي على لون برونزي أو لؤلؤي، انتظري بضع دقائق قبل ارتداء الملابس.

ما هي أفضل خيارات زيت الجسم اللامع؟

في ما يلي مجموعة مختارة من أفضل زيوت الجسم اللامعة، التي تجمع بين العناية والجمال:

Nuxe Huile Prodigieuse Or: زيت فرنسي فاخر بتركيبة متعددة الفوائد، يحتوي على زيوت طبيعية ويمنح توهجاً ذهبياً ناعماً، برائحة زهرية أنثوية.

Fenty Beauty Body Lava من فنتي: من توقيع النجمة ريهانا، يتميّز بتغطيته اللامعة الجريئة، وهو مثالي للسهرات والمناسبات الكبرى.

Sol de Janeiro GlowMotions من سول دي جانيرو: تركيبة غنية بزبدة الكابواسو وزيت جوز الهند، تمنح لمعة دافئة مع رائحة استوائية تأسر الحواس.

Tom Ford Soleil Blanc Shimmering Body Oil من توم فورد: خيار فاخر لمحبات الفخامة، يتميّز بتوهجه الماسي الفاخر وعطره الغني المستوحى من جزر العطلات.

Caudalie Divine Oil من كودالي: زيت جاف بتركيبة نباتية، يغذّي البشرة ويمنحها إشراقة خفيفة جداً، مناسب للاستخدام اليومي.

طريقة تحضير زيت الجسم اللامع في المنزل

يمكنك تحضير زيت الجسم اللامع في المنزل



إذا كنتِ تفضلين المستحضرات الطبيعية وترغبين في تحضير زيت الجسم اللامع بنفسك في المنزل، فالأمر بسيط ولا يتطلّب سوى مكونات قليلة. إليك وصفة فعالة تمنحك بشرة متوهجة ولمسة تألق طبيعية:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو ملعقة صغيرة من زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا (اختياري) نصف ملعقة صغيرة من بودرة لؤلؤ ناعمة أو ظل عيون لامع بلون ذهبي أو برونزي بضع قطرات من زيت عطري برائحة الفانيليا أو اللافندر أو بأي رائحة من اختيارك عبوة زجاجية داكنة لحفظ الزيت

الطريقة:

في وعاء زجاجي صغير، ضعي الزيوت معاً وقلّبيها جيداً حتى تتجانس. أضيفي بودرة اللؤلؤ تدريجياً وامزجيها بلطف حتى تذوب بالكامل في الزيت. أضيفي الزيت العطري لمزيد من الانتعاش والرائحة الجذابة. اسكبي المزيج في العبوة الزجاجية، واحتفظي به في مكان بعيد عن الحرارة والضوء المباشر. رجّي العبوة جيداً قبل كل استخدام، وطبّقي الزيت على البشرة بعد الاستحمام مباشرةً، لتحصلي على ترطيب عميق وتوهج طبيعي يدوم طوال اليوم.

نصائح لاختيار زيت الجسم اللامع المناسب حسب لون البشرة والمناسبة

لكي تحصلي على أفضل نتيجة من استخدام زيت الجسم اللامع، من المهم أن تختاري التركيبة واللون المناسبين لبشرتك ونوع المناسبة التي تحضّرين لها. إليك بعض النصائح التي تساعدك في ذلك: