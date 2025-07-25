الامارات | «سوبرمان» بين غواصي شلالات «دبي مول»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ شلالات دبي مول، المعروفة أيضاً باسم «شلال الإنسان»، أحد أبرز المعالم الفنية في مركز «دبي مول» مجمع التسوُّق والترفيه الأكبر في العالم، ويبلغ ارتفاعها 24 متراً، وتمتد عبر أربعة طوابق، وتزدان الشلالات بنماذج من الغواصين المصنوعين من ألياف الزجاج، وكأنهم يغوصون بانسيابية وسط المياه المتدفقة، في تعبير فني عن أهمية وعراقة تراث الغوص على اللؤلؤ الذي شكّل جزءاً من هوية الإمارات قبل عصر النفط، واللافت حالياً وجود البطل الأسطوري سوبرمان بين هؤلاء الغواصين في مشهد جمالي يستقطب الزوّار والسياح لالتقاط الصور الفوتوغرافية ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.