الامارات | وفاة المصارع الأميركي هالك هوغن عن 71 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المصارع الأميركي الشهير، تيري جين بوليا، المعروف بهالك هوغن، عن 71 عاماً، وذلك وفق ما أعلنت «دبليو دبليو إي»، الشركة الأميركية المنظمة للمصارعة المحترفة.

وفارق هالك هوغن - الذي اشتهر في حلبات المصارعة خلال الثمانينات بشكل خاص قبل أن يتخلى عن هذه المسيرة في 2012 لمصلحة التمثيل - الحياة بمنزله في كليرووتر بولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت شبكة «إن بي سي نيوز» عن وكيل أعماله كريس فولو.

وأفاد فولو بأن هوغن فارق الحياة محاطاً بعائلته، فيما كشفت سلطات المدينة، في بيان، بأن فرق الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى منزله في كليرووتر إثر إصابته بسكتة قلبية، وحقق هوغن شهرة واسعة في عالم المصارعة المحترفة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وربما كان أبرز نجم في تاريخ «دبليو دبليو إي» الممتد لخمسة عقود، واكتسب شهرة واسعة بفضل أدائه الاستعراضي، وبات اسماً مألوفاً بعد ظهوره في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.