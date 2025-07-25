الامارات | ماكرون وزوجته يرفعان دعوى تشهير ضد مؤثرة أميركية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، دعوى تشهير ضد المؤثرة الأميركية، كانديس أوينز، التي زعمت أن السيدة الفرنسية الأولى وُلِدت ذكراً.

وساقت أوينز هذا الادعاء، وهو واحد من مزاعم عدة تناولت الرئيس الفرنسي وزوجته، عبر منصة «إكس» وفي البودكاست الخاص بها في مارس 2024.

وتتضمن الدعوى، التي أكدتها أوينز في مقطع فيديو عبر منصة «يوتيوب»، اتهاماً للمؤثرة الأميركية بنشر «هذا الادعاء الكاذب للترويج لمنصتها الخاصة، واكتساب الشهرة، وتحقيق مكاسب مالية»، وذكرت وثائق المحكمة أن أوينز نشرت سلسلة بودكاست من ثمانية أجزاء بعنوان «أن تصبح بريجيت»، احتوت على «مجموعة من الأكاذيب المدمرة التي يمكن التحقق من زيفها عن ماكرون وزوجته».

وتضمنت هذه الادعاءات أن بريجيت وإيمانويل ماكرون تربطهما صلة قرابة، وأن إيمانويل ماكرون أصبح رئيساً بمساعدة برنامج لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.

وتنص الدعوى القضائية على أن ماكرون وقرينته أصبحا ضحايا «حملة إذلال عالمية متواصلة وغير مبررة». وتتمتع المؤثرة، البالغة من العمر (36 عاماً)، بقاعدة جماهيرية واسعة في الأوساط اليمينية، حيث يبلغ عدد متابعيها على منصة «يوتيوب» 4.4 ملايين مشترك، ونحو سبعة ملايين متابع على منصة «إكس»، وأثارت أوينز جدلاً في الماضي بمواقفها، حيث رفضت الحكومة الأسترالية دخولها البلاد في عام 2024، متهمة إياها بنشر ادعاءات كاذبة.