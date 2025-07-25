الامارات | «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تُنظم ندوة تفاعلية في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ندوة للتعريف بمشروع إرث المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي تعمل المؤسسة لتوثيق إنجازاته في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والسياحية والصحية، وكل ما يتعلق بالتنمية في مدينة دبي، وعُقدت الندوة بـ«دار أخبار اليوم للصحافة» في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

حضر الندوة المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، ونخبة من كبار الصحافيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات في مصر، وأدار الندوة الدكتور خالد عزب، الذي قال إن دبي مدينة فكر ومعرفة وتقدّم حضاري.

وقال جمال بن حويرب: «نعتز بدبي وتراثها وتاريخها، وباسمها الموغل في القدم، والشاهد على مسيرة التطوير والتحديث المستمرة في كل المجالات، إلى أن أصبحت فضاء بارزاً للتجارة والريادة، وفيها أكبر مركز للمعارض الدولية، ونؤكد في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أننا نستلهم من رؤية وإنجازات المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ونسير على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متبعين توجيهاته السديدة ونهجه المستمر نحو البناء المتين، والتقدم الشامل، والتنمية المستدامة».

وتحدث رئيس تحرير أخبار اليوم، محمود بسيوني، عن مسيرة المغفور له الشيخ راشد، طيب الله ثراه، مشيداً بما تحقق من إنجازاته على أرض الواقع في دبي، واقترح أستاذ التاريخ، الدكتور محمد عفيفي، إنشاء كرسي أكاديمي باسم الشيخ راشد في إحدى الجامعات المصرية.

كما اقترح عميد كلية إعلام الشروق، الدكتور محمد شومان، إنتاج عمل درامي لمسيرة الشيخ راشد، بينما أكد الدكتور محمد الباز، أهمية إيصال الأثر الكبير للشيخ راشد إلى الأجيال اليافعة من خلال سلسلة وثائقيات، في حين تحدث الدكتور محمود حسين، الملقب بـ«شيخ المترجمين»، عن أهمية ترسيخ منهج الشيخ راشد في تنمية الشباب، وتعزيز قدراتهم وشعورهم بالانتماء.

واختُتمت الندوة بتعليق من الكاتب الصحافي محمد قنديل، الملقب بالسندباد الصحافي، حول انطباعاته عن مدينة دبي خلال أول زيارة له إليها عام 1995، وانبهاره بما شاهده من إنجازات في المدينة، متمنياً أن تقتدي بها كل المدن العربية في النجاح والتنمية والتقدم والازدهار.