الامارات | «موروثنا - هويتنا».. مخيم صيفي لترسيخ الهوية الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية و«فرجان عجمان»، «المخيم الصيفي الثقافي والإبداعي» تحت شعار «موروثنا - هويتنا»، بهدف ترسيخ الهوية الوطنية والاعتزاز بالموروث الإماراتي لدى 50 طالباً وطالبة تراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاماً.

ويأتي المخيم، الذي يندرج ضمن برنامج حكومة عجمان «صيفنا سعادة»، ليُقدّم تجربة تعليمية وترفيهية فريدة، حيث يدمج بين الأنشطة الفنية والورش التفاعلية التي تستلهم التراث الشعبي الإماراتي وتُقدّمه بأساليب عصرية جذابة.

وشكلت الفعالية مساحة ملهمة للطلبة المشاركين لاكتشاف مهاراتهم والتعبير عن أنفسهم.