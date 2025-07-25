الامارات | إدارة فرقة «بي تي إس» متهمة بالاحتيال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دهمت الشرطة الكورية الجنوبية، أمس، وكالة «هايب» التي تدير أعمال فرقة البوب الكورية الشهيرة «بي تي إس»، في إطار تحقيق في قضية احتيال تورط فيها مؤسسها بانغ سي هيوك، على ما ذكر المحققون.

ويخضع بانغ، الذي يعود له الفضل في إطلاق فرقة الفتيان الكورية الجنوبية، للتحقيق بتهمة الاحتيال خلال الطرح العام الأولي للشركة في البورصة عام 2020.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بالاشتباه في تضليل بانغ للمستثمرين الأوائل، وهو متهم بجني نحو 200 مليار وون (146 مليون دولار) من هذه العملية.