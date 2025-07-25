الامارات | «ثقافة أبوظبي» تعلن عن شركاء مؤتمر تيرا العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن انضمام نخبة من الشركاء إلى مؤتمر تيرا العالمي الـ14 للعمارة الترابية، المُقرر انعقاده في مدينة العين، خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2026.

ويتضمن البرنامج الشامل للمؤتمر، الذي يُقام تحت عنوان «إدارة التغيير في المشاهد الثقافية الترابية»، سلسلة من المحاضرات، وورش العمل العملية، وجلسات النقاش، والمعارض، ومسابقات التصميم، والجولات الميدانية، وتقديم جائزة، إضافة إلى أنشطة أخرى.

وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع بعض المؤسسات الرائدة في العالم في مجال الحفاظ على التراث والعمارة والاستدامة، بهدف تعزيز الحوار البنّاء ودعم الابتكار في مجال العمارة الترابية.

ويتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع اللجنة العلمية الدولية للتراث المعماري الترابي، وتضم قائمة الشركاء الرئيسين للمؤتمر التحالف الدولي لحماية التراث، والمركز الدولي للعمارة الترابية، ومعهد جيتي للترميم، إضافة إلى بروتيرا، ومؤسسة سو- هاث لحرفيّي البناء، والمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين فرع دول مجلس التعاون الخليجي، وبلدية العين، واللجان العلمية الدولية التابعة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع «ICOMOS»، وتشمل: اللجنة العلمية الدولية لتحليل وترميم الهياكل المعمارية التراثية، واللجنة العلمية الدولية للمشاهد الثقافية، واللجنة العلمية لتوثيق التراث، إضافةً إلى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وشبكة التراث والمناخ، ومختبر مواقع التراث التابع لإيكروم، وعدد من الجامعات المحلية، من ضمنها جامعة أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد.

ومن المُقرر أن تُقام كل أنشطة الشركاء قبل وأثناء وبعد المؤتمر، ووفقاً للمحاور الفرعية الرئيسة لمؤتمر «تيرا» بما في ذلك «نقل المعرفة والتوعية للتراث والعمارة الترابية»، و«حماية المشاهد الثقافية الترابية»، و«الابتكارات في العمارة الترابية والمشاهد الثقافية الترابية»، و«تعزيز القدرة على مواجهة التحديات في المشاهد الثقافية للعمارة الترابية».

كما يُمثِّل اختيار مدينة العين لاستضافة المؤتمر نسخة 2026 إنجازاً بارزاً لدولة الإمارات كأول دولة عربية تستضيف هذا المؤتمر العالمي، مُعززة وضعها كلاعب مؤثر في مجال العمارة الترابية على المستويين الإقليمي والدولي.