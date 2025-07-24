الامارات | «دبي للإعلام» تختتم برنامج «المستكــشف الإعلامي».. وتُكرّم رواده من الطلبة والشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مؤسسة دبي للإعلام فعاليات برنامج التدريب الصيفي «المستكشف الإعلامي»، أحد البرامج التدريبية التي تنظمها المؤسسة خصيصاً لطلبة الجامعات والكليات، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي، جاء ذلك خلال حفل أقيم على مسرح «البيان»، حيث تم خلاله تكريم المشاركين في البرنامج الهادف إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاكتشاف بيئة العمل الإعلامي، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم في هذا القطاع، وهو ما ينسجم مع التزام «دبي للإعلام» بدعم الكفاءات الشابة، وتحفيزهم على التفاعل الإيجابي مع القطاع الإعلامي.

وحظي المشاركون في البرنامج، الذي امتدّ على مدار ثلاثة أسابيع، بفرصة زيارة صحيفة «الإمارات اليوم»، وإذاعتَي «دبي» و«نور دبي»، ومركز الأخبار وصحيفة «البيان»، للتعرّف إلى أساليب تحرير الأخبار، وإنتاج المقاطع الإخبارية المصوّرة الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقنيات الإخراج الإذاعي وتقديم البرامج، وإعداد وإنتاج نشرات الأخبار داخل الاستوديو، وشاركوا في عدد من ورش العمل، من بينها ورشة مهارات العرض والتقديم وورشة الإخراج التلفزيوني، ما أسهم في إثراء معارفهم في مجالات إنتاج المحتوى، كما زاروا مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، واطلعوا على طرق طباعة المصحف، وشاركوا في رحلة ترفيهية إلى مركز دبي للبولينغ، و«آي فلاي» (iFly).

وأشارت رئيس إدارة التدريب وتطوير المواهب في «دبي للإعلام»، فاطمة الشحي، إلى أن «المستكشف الإعلامي» يُمثّل محطة مهمة ضمن جهود المؤسسة الهادفة إلى تأهيل جيل جديد من المبدعين الشباب، وعبّرت عن اعتزازها بما حققه البرنامج من أثر إيجابي ملموس في نفوس المشاركين، وقالت: «نجح البرنامج في توفير بيئة معرفية محفّزة مكّنت الطلبة من تنمية مهاراتهم، واكتساب خبرات عملية في المجال الإعلامي، واستكشاف جوانبه المختلفة»، ولفتت الشحي إلى أن البرنامج جاء انسجاماً مع رؤية المؤسسة في استثمار العطلة الصيفية في برامج نوعية تُسهم في صقل المواهب، وتوجيه الطاقات نحو مجالات مفيدة، مؤكدة أن التجربة التدريبية التي خاضها الطلبة تُشكّل خطوة أولى في رحلتهم المهنية، وتُمهّد لهم الطريق لفهم طبيعة العمل الإعلامي، من خلال ورش تفاعلية وتدريبات عملية.