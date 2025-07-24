"تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

أشعلت النجمة منة فضالي مواقع التواصل بإطلالة صيفية أنيقة وعصرية نشرتها من على ظهر يخت فاخر.

حيث دمجت بين الألوان الجريئة والتفاصيل الراقية، في مظهر يليق بأجواء البحر وأجواء الصيف الراقية.

الإطلالة: برتقالي جريء وأبيض ناعم

اعتمدت منة على توب برتقالي بتصميم مكشكش ومربوط من الأمام، ما أضفى طابعًا أنثويًا وجريئًا على الإطلالة.

هذا التوب تميز بلونه الناري الذي يعكس الثقة والحيوية، وهو من الألوان الرائجة في صيف 2025 بحسب مجلات الموضة.

نسّقته مع تنورة طويلة بيضاء بليسيه ذات خصر مرتفع، وحزام أبيض بتفصيلة بسيطة أضاف لمسة من الرقي.

الجمع بين البرتقالي والأبيض يعكس توازنًا بين القوة والنعومة، وهو ما يجعل الإطلالة مناسبة لأجواء البحر والرحلات النهارية.

الشعر: تموجات شاطئية طبيعية

ظهرت منة بشعر منسدل بتموجات ناعمة ولمسة شاطئية جذابة، باللون البني الفاتح مع خصلات ذهبية تعكس ضوء الشمس وتعزز من مظهرها الصيفي.

التسريحة جاءت عفوية ومفتوحة، ما يتماشى مع أجواء المرح والانطلاق.

المكياج

اعتمدت على مكياج مشرق يبرز ملامحها الطبيعية مع لمسة من البرونزر والهايلايتر لتعزيز إشراقة البشرة، وظلال عيون ناعمة، وأحمر شفاه وردي هادئ.

التركيز على نضارة البشرة والملامح المضيئة هو أحد أبرز اتجاهات المكياج في موسم الصيف.

الإكسسوارات: بلمسات أنثوية ناعمة

اختارت منة مجموعة من الإكسسوارات الناعمة التي تكمل اللوك دون مبالغة

سلسلة أنيقة بحرف M تعبر عن اسمها بأسلوب شخصي.

ساعة يد كلاسيكية.

سوار معدني بسيط، لتضفي لمسة لامعة راقية.

في التقرير التالي، يستعرض لكم موقع "الخليج 365"، سر اختيار الإطلالة وفق الموضة العالمية

وفقًا لموقع الموضة العالمي "Vogue Runway"، فإن موسم صيف 2025 يشهد عودة قوية للألوان الحيوية مثل البرتقالي الناري، خاصة عند تنسيقه مع درجات محايدة كالأسود أو الأبيض.

كما يؤكد الخبراء أن التنانير البليسيه ذات الخصر العالي تعود بقوة إلى الواجهة، لما تمنحه من رشاقة وأناقة دون تكلف.

والمظهر العام المعتمد على الألوان الجريئة والتصاميم الأنثوية البسيطة أصبح مفضلًا لدى النجمات في الإطلالات اليومية على البحر.