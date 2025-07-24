خطر صامت في غرفة نومك.. هذا ما يفعله الراوتر بجهازك العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصبحت أجهزة الراوتر جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ذلك، بالرغم من فائدتها، قد يكون لها تأثيرات محتملة على صحتنا، فهل تساءلت يوما كيف يمكن لموجات الواي فاي المنبعثة من الراوتر أن تؤثر على دماغك وقلبك أثناء النوم؟

الراوتر والدماغ

الراوتر يصدر موجات كهرومغناطيسية لاسلكية، وهذا النوع من الإشعاع يختلف عن الإشعاعات المؤينة مثل الأشعة السينية التي قد تسبب تلف الحمض النووي (DNA).

كما أنه يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين في الدماغ ، الذي يسهم في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، مما يؤدي إلى صعوبة في النوم.

الراوتر والقلب

قد يؤدي التعرض إلى الواي فاي أثناء النوم إلى حدوث تغيرات في نظم القلب وضغط الدم، كما أنه يؤثر على عضلة القلب، وفقا لموقعي "هيلث لاين" و"تايمز أوف إنديا".

أضرار أخرى لتشغيل الراوتر أثناء النوم

-تغيير أنماط موجات الدماغ.

-الصداع والدوار.

-ضبابية الدماغ.

-ضعف الوظائف الإدراكية.

-زيادة إنتاج الجذور الحرة في الجسم.

-القلق والتوتر والإجهاد.

-إجهاد العين والجهاز العصبي.

نصائح لتقليل التعرض

-إطفاء الراوتر ليلا.

-وضع الراوتر بعيدا عن غرف النوم.

-تقليل استخدام الراوتر قبل النوم.

