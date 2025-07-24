من وصفات الفراعنة.. 10 فوائد ذهبية لزيت الخردل

محمد اسماعيل - القاهرة - منذ آلاف السنين، عرف زيت الخردل ككنز علاجي استخدمه الفراعنة في وصفاتهم الطبية، لما يتمتع به من خصائص غذائية وطبية فريدة.

ولا يزال هذا الزيت الأصفر الحار يحتفظ بمكانته في أنظمة الطب البديل، خاصة في دول جنوب آسيا والشرق الأوسط، إذ يستخدم للعناية بالصحة والجمال على حد سواء.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن زيت الخردل يحتوي على مركبات فعالة مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة، والفيتامينات A وE وK، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، ما يجعله مميزًا في الوقاية والعلاج من العديد من المشكلات الصحية.

وفيما يلي أبرز 10 فوائد صحية مذهلة لزيت الخردل بحسب شهاب صلاح:

1- يعزز صحة القلب

يحتوي على دهون مفيدة تساعد في خفض الكوليسترول الضار ورفع الجيد، ما يقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

2- يحسن الهضم

يحفز إفراز العصارات الهضمية ويقلل من مشاكل الانتفاخ والغازات.

3- مضاد للالتهابات

يُستخدم موضعيًا لتخفيف آلام المفاصل والعضلات، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

4- مفيد لصحة الجلد

يرطب البشرة، ويُستخدم في علاج تشققات القدمين والطفح الجلدي.

5- يقوي المناعة

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتعزز وظائف الجهاز المناعي.

6- يدعم صحة الشعر

يعزز نمو الشعر، ويمنع تساقطه، ويمنح فروة الرأس التغذية اللازمة.

7- يحسن الدورة الدموية

يستخدم في التدليك لتحفيز الدورة الدموية وتنشيط الجسم.

8- يحارب العدوى

يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من العدوى الجلدية.

9- مفيد لصحة الفم

يمكن استخدامه في المضمضة لتحسين صحة اللثة ومكافحة البكتيريا الفموية.

10- يساعد على إزالة السموم

يساهم في طرد السموم من الجسم عند استخدامه ضمن نظام غذائي متوازن.

واختتم الدكتور شهاب تصريحه بالتأكيد على أهمية الاعتدال في استخدام زيت الخردل، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من جودته ونقائه، وتجنب تسخينه لدرجات حرارة عالية حتى لا تتأثر مكوناته الفعالة.

