ماسك لترطيب الوجه وتفتيحه.. إشراقة طبيعية ونضارة بخطوات سهلة

أكثر ما تلحق عوامل الطقس القاسية في الصيف بالبشرة من أضرار هو التصبغات والجفاف، وبالتالي يُعَدُّ ماسك ترطيب الوجه وتفتيحه واحداً من أهم خطوات العناية بالبشرة خلال الأجواء الحارة؛ فهو يمد البشرة بالترطيب العميق لتبقى نضرة وندية، كما يعمل على تفتيح البشرة وجعلها أكثر إشراقاً وتوهجاً بعيداً عن الشوائب والاسوداد الذي يصيبها نتيجة التعرض لأشعة الشمس. فإذا كنت تعانين من جفاف البشرة والبقع الداكنة أو النمش؛ نرصد لك من "الخليج 365" أفضل ماسك لترطيب الوجه وتفتيحه، الأول تصنعينه بنفسك من مكونات متوافرة لديك، والثاني تختارينه من المتاجر المخصصة لبيع منتجات العناية بالبشرة، فماذا ستختارين؟

ماسك طبيعي لترطيب الوجه الجاف

تفتيح وترطيب الوجه بمكونات طبيعية



إذا كنت تفضلين العناية ببشرتك بمواد طبيعية؛ فإليك هذا الماسك السهل والفعَّال لترطيب الوجه الجاف:

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف حبة أفوكادو ناضجة.

طريقة التحضير:

اهرسي الأفوكادو جيداً وامزجيه مع العسل وزيت جوز الهند؛ حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس. طبقيه على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

إن ماسك الوجه هذا لا يوفر فقط ترطيباً عميقاً للبشرة، بل يساهم أيضاً في تليينها بفضل الدهون الصحية في الأفوكادو، ويعزز إشراقتها بفضل العسل المضاد للأكسدة.

خلطة طبيعية مجربة لتفتيح الوجه وترطيبه

لتفتيح بشرتك بطريقة لطيفة وفعَّالة؛ جربي هذا القناع الطبيعي الذي يجمع بين مكونات تعمل على تفتيح الوجه وترطيبه في آنٍ:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيداً حتى تتكون لديك عجينة ناعمة. وزعيها على وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

يساعد الحليب على تفتيح البشرة، في حين يعمل ماء الورد على تهدئتها وترطيبها، أما عصير الليمون فيقشر بلطف خلايا الجلد الميتة؛ فيمنحك بشرة نضرة ومتوهجة.

أقوى مرطب طبيعي للوجه

الألوفيرا أقوي مرطب طبيعي



من بين أفضل المرطبات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها على البشرة، يأتي جل الألوفيرا (هلام الصبار) في الصدارة.

ضعي طبقة رقيقة من جل الألوفيرا الطازج على بشرتك واتركيها حتى تمتصه بالكامل.

هذا المكون الطبيعي يبرد البشرة، يقلل الاحمرار، ويمنحها ترطيباً عميقاً من دون أن يترك أي آثار دهنية؛ ما يجعله مثالياً لكل أنواع البشرة، ولا سيما الحساسة منها.

خيارات ماسكات جاهزة فعَّالة لترطيب الوجه وتفتيحه

إلى جانب الماسكات المنزلية، بإمكانك اللجوء إلى ماسكات جاهزة تقدِّم نتائج مذهلة، سواء لترطيب البشرة بعمق أو لتفتيح لونها واستعادة نضارتها:

ماسك Sisley Paris Black Rose Cream Mask من سيسلي

ماسك Sisley Paris Black Rose Cream Mask من سيسلي



تركيبة فاخرة وغنية بمستخلصات الوردة السوداء وزبدة الشيا، يرطب البشرة من الأعماق ويعمل على تفتيحها، ويمنحها مظهراً مشرقاً وممتلئاً في 10 دقائق فقط. فإذا كنت تبحثين عن ماسك مرطب فعَّال؛ فهذا المنتج يمنحك بشرة أكثر نعومة وسلاسة وامتلاءً وانتعاشًا مع كل استخدام. وبفضل ترطيبه العميق، فإنه يعزز مرونة البشرة؛ ما يساعد في تقليل مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

ماسك Laneige Bouncy and Firm Sleeping Mask من لانيج

ماسك Laneige Bouncy and Firm Sleeping Mask من لانيج



ماسك ليلي فاخر يعمل في أثناء النوم على مد الوجه بالترطيب العميق، والتخلص من العيوب والاسوداد والتصبغات، ومنحها مظهراً ممتلئاً. يحتوي على مكونات مغذية مثل الببتيدات والغليسرين وحمض الهيالورونيك؛ ما يعزز من مرونة البشرة ويمنحها ملمساً مشدوداً ومشرقاً عند الاستيقاظ.

ماسك The Ordinary Salicylic Acid 2% Masque من ذي أورديناري

ماسك The Ordinary Salicylic Acid 2_ Masque من ذي أورديناري



هذا الماسك هو مثالي للبشرة الدهنية أو المختلطة؛ إذ ينقِّي المسام بعمق بفضل حمض الساليسيليك، كما يفتح لون البشرة تدريجياً ويخفف من آثار البقع الداكنة، مع الحفاظ على توازن الترطيب في البشرة. وإذا كنت ترغبين في معالجة ملمس البشرة غير المتساوي، أو الحبوب، أو الإفرازات الدهنية، أو الرؤوس السوداء؛ فإن هذا الماسك يفيدك أيضاً، فمزيج حمض الساليسيليك والطين والفحم يعمل على تنظيف البشرة من الخلايا الميتة وتفريغ المسام من الشوائب.

أي ماسك للوجه تختارين؟

سواء كنت من محبات الخلطات الطبيعية المنزلية أو تفضلين الحلول الجاهزة من الماركات الموثوقة؛ فإن ترطيب البشرة وتفتيحها في فصل الصيف يبقى خطوة أساسية للحفاظ على نضارتك وتألقك. اختاري ما يناسب نوع بشرتك ووقتك وروتينك الجمالي، ولا تنسي أن الاستمرارية هي المفتاح للحصول على نتائج مثالية. دلِّلي بشرتك، وامنحيها العناية التي تستحقها لتبقى دائماً في أبهى حالاتها.