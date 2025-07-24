الامارات | 5 في المئة من سكان العالم يعانون من الاكتئاب.. فهل أنت منهم ؟ تعرَّف على الأعراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح الاكتئاب والقلق من الحالات النفسية الشائعة جداً هذه الأيام، وكشف باحثون أن 5 في المائة من سكّان هذا العالم البالغين، يعانون من الاكتئاب، وهو ما يصل إلى ما يقارب 280 مليون شخص.

وربما كان التطور المفاجئ في أنماط الحياة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وأوهام الحياة المثالية التي كما تصورها وسائل التواصل الاجتماعي، أثرت جميعها سلباً على قدراتنا العقلية. لكنه في هذه الأوقات المعقدة، من السهل جداً الخلط بين الاكتئاب وحالات أخرى كثيرة، فما هي أبرز علامات الاكتئاب؟



1- حزن ممتد أو مزاج سيئ

يعتقد كثير من الأشخاص الذين يعانون من شعور دائم بالحزن أو الفراغ أو حتى اليأس أن الأمر عبارة عن تقلبات مزاجية عادية، ولكن احذر إذا استمر الشعور ليوم كامل، أو ظهر كل يوم تقريباً، فقد يكون ذلك علامة على الاكتئاب.



2- فقدان الاهتمام أو المتعة

إذا توقفت فجأة عن ممارسة هواية أو شيء كان يمنحك المتعة والسعادة، فقد لوحظ أن الأشخاص المصابون بالاكتئاب يعانون من انخفاض ملحوظ في الاهتمام أو المتعة في الأنشطة التي كانوا يستمتعون بها سابقاً، مثل الهوايات أو الذهاب إلى المناسبات الاجتماعية أو العلاقات العاطفية.



3- تغيرات في الشهية أو الوزن

إذا لم تتناول الكثير من الطعام في بعض الأيام فقط، فقد يكون هذا مجرد تغيير عادي، ولكن إذا استمر الأمر على ما هو عليه، فقد يصبح مثيراً للقلق. ولوحظ أن الاكتئاب يمكن أن يتجلى إما في انخفاض أو زيادة كبيرة في الشهية، مما يؤدي غالباً إلى فقدان أو زيادة غير مخطط لها في الوزن.



4- اضطرابات النوم

من المعروف أن الاكتئاب يسبب الأرق - أي صعوبة في النوم أو البقاء نائماً، وأحياناً النوم الزائد.



5- التعب أو انخفاض الطاقة

غالباً ما يشكو الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب من الشعور الدائم بالتعب والإرهاق، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، وهو عرض شائع جداً. وقد يعانون أيضاً من نقص في الطاقة والقدرة على أداء مهامهم اليومية.