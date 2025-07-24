الامارات | رغم نجاحها.. طالبة عراقية تنتحر برصاصة في الرأس بعد ظهور نتائج الثانوية العامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة مفجعة شهدتها محافظة ذي قار في العراق، أقدمت طالبة على الانتحار برصاصة في رأسها، وذلك رغم نجاحها في نتائج امتحانات المرحلة الثانوية المؤهلة لدخول الجامعة.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن الطالبة نجحت في الامتحانات، لكنها لم تكن راضية عن معدلها النهائي، ما دفعها إلى استخدام مسدس وإطلاق النار على نفسها داخل المنزل.

ولم يتضح بعد سبب عدم تقدم الطالبة باعتراض على نتيجتها، للتأكد من عدم وجود خطأ في التصحيح، فيما تحقق الشرطة في الحادثة لكشف ملابساتها.

وصدرت يوم أمس الاثنين، نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي، للعام الدراسي 2024 - 2025، والذي يمثل نهاية المرحلة الثانوية في العراق.

وفي أول رد فعل من الأسرة، نشر والد الفتاة نعياً مقتضباً عبر صفحته، أعرب فيه عن حزنه العميق، وتلقى تفاعلًا واسعاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم.

وتحوّلت الحادثة إلى موضوع نقاش عام، وسط حالة من الحزن والأسى لدى سكان المحافظة، ويشكّل امتحان "الثانوية العامة" او "البكالوريا" هاجساً مؤرقاً في غالب المجتمعات العربية بما هو نهاية مرحلة ودخول مرحلة مفصلية في حياة الطالب.