ما أسباب وأعراض الوذمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور أنطون فاخلييف أخصائي أمراض القلب الوذمة (التورم الناتج عن تجمع السوائل) قد تكون مصاحبة لعدد من الحالات مثل ردود الفعل التحسسية وتضخم الغدد الليمفاوية وأمراض الكلى.

أوضح: "يوجد العديد من الأمراض التي تصاحبها الوذمة، مثل أمراض الكلى، والأعراض التحسسية، واضطرابات الدورة الدموية الموضعية مثل دوالي الأطراف السفلية، وتضخم الغدد الليمفاوية، قد تسبب الوذمة، لذلك، يجب استشارة الطبيب"، وفقا لصحيفة "نوفوستي" الروسية.

وتابع: "السبب الأكثر انتشارا للوذمة هو قصور القلب، وهي متلازمة تتطور نتيجة لأمراض القلب.

وأضاف: "يمكن أن يكون السبب أيضا ارتفاع مستوى ضغط الدم، أو مرض نقص تروية القلب، أو عيوب الصمامات، أو أمراض التهابية في القلب أو أجزائه المساعدة".

