جينيفر لوبيز في يوم ميلادها: 7 صيحات جمالية اعتمدتها وخطفت الأنفاس بها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 10:18 صباحاً - عندما نتحدث عن الإطلالات الجمالية الأيقونية في عالم النجومية، لا يمكن أن تغيب جينيفر لوبيز عن الساحة؛ فهي ببساطة أكثر من مجرّد نجمة عالمية. إنها امرأة تختصر في حضورها كلّ معاني الجاذبية والأناقة، والقوة الأنثوية التي تتجلّى في إطلالتها.

ومع كل إطلالة جديدة لها، سواء على السجادة الحمراء أو في مناسباتها الخاصة، تبرهن جنيفير أن الجمال الحقيقي لا يُقاس بالعمر؛ بل بالأسلوب والتميّز والقدرة على التجدُّد. وما يجعل إطلالاتها مَحطّ أنظار عشاق الموضة والجمال حول العالم، هو قدرتها الفريدة على تنسيق المكياج وتسريحات الشعر، بما يُبرز ملامحها ويُعزّز من جمالها الأخّاذ.

في مناسبة يوم ميلادها، «الخليج 365» تستعرض لكِ، 7 من أجمل الصيحات الجمالية لجينيفر لوبيز، التي تألّقت بها في مسيرتها الفنية وكانت مَحطّ أنظار.

جينيفر لوبيز بمكياج برونزي وتسريحة مموّجة مفرودة

في حفل "أميركان ميوزيك أواردز 2025" American Music Awards 2025 في لاس فيغاس، سحرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار بإطلالة جمالية متقنة، واختارت مكياجاً برونزياً لامعاً، أبرز دفء بشرتها المتوهّجة وملامحها الجذابة بأسلوب ناعم ومتجانس. ارتكز مكياج العيون على ظلال دخانية بتدرُّجات البيج الدافئ والبُني المائل إلى البرونزي، مع لمسات ذهبية على الزوايا الداخلية، إلى جانب الرموش الطويلة الكثيفة. أمّا البشرة؛ فجاءت مخملية بمثالية، مع نحت خفيف لملامح الوجه باستخدام الكونتور البرونزي، وإضاءة على عظمتي الخدّين وجسر الأنف. وأكمل المكياج أحمرُ شفاه نيود بتركيبة لامعة، عزّز من امتلاء الشفاه. وأنهت إطلالتها بتسريحة ناعمة ومفرودة، مع خصلات طويلة بطبقات انسيابية متدرّجة، مع االفرق الوسطي للغرّة المنسدلة على طول شعرها.

جينيفر لوبيز بمكياج سموكي مشرق وتسريحة مالسة

في إطلالة جمالية مشرقة تفيض بالحيوية والأنوثة، تألّقت جينيفر لوبيز بمكياج وردي مشرق، مع الحفاظ على اللمسة البرونزية الأيقونية التي تشتهر بها، وتظليل الجفون بتدرُّجات الظلال الوردي، وتحديد العينين بالأيلاينر الأسود، إلى جانب الرموش الكثيفة والطويلة التي منحت عينيها اتساعاً لافتاً. أمّا الوجنتان؛ فتزيّنتا بلمسة بلاش وردي دافئ، أضفى نضارة مشرقة على ملامحها. بينما جاءت الشفاه، بلون نيود لمّاع متناسق مع مكياج الوجه؛ مما أضفى على ابتسامتها المشرقة مزيداً من الأنوثة الطبيعية. من جهة تسريحة الشعر، اختارت لوبيز تسريحة شعر مالس، منسدلة بأناقة على الأكتاف، مع فرق وسطي بسيط يعكس الطابع الكلاسيكي والعصري في آن.

جينيفر لوبيز بمكياج وردي ناعم وتسريحة ذيل الحصان

خلال مشاركتها في سباق "فورمولا 1 غراند بري" Formula 1 Grand Prix، في جدة كضيفة خاصة لفريق فيراري، خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار بإطلالة جمالية استثنائية، جمعت بين الجرأة والأسلوب العصري المستوحى من عالم السباقات. ونسّقت معها مكياجاً ارتكز على تدرُّجات الوردي؛ إذ امتدت لمسات البلاشر الوردي من الوجنتين حتى الصدغين؛ مما منحها مظهراً حيوياً ومشرقاً. أما العيون فبدت محددة بالكحل الأسود على الجفن العلوي مع لمسة من الظلال البرونزية، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. الشفاه جاءت بلون وردي نيود لامع، يعكس تناغماً متجانساً مع البذلة الوردية. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مشدودة ومصقولة بدقة إلى الخلف بأسلوب ذيل الحصان؛ مما أبرز ملامحها الجذابة.

جينيفر لوبيز بمكياج سموكي ترابي وتسريحة مموّجة

تألّقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بإطلالة جمالية آسرة في افتتاحية العرض المسرحي "غود نايت آند غود لاك" Good Night, And Good Luck في نيويورك عام 2023، واختارت مكياجاً دخانياً ارتكز على بشرة متوهّجة، مع لمسة هايلايتر دافئة عززت إشراقة عظمتي الخدّين والأنف، من دون أن تطغى على باقي التفاصيل. العيون أتت مركّزة وجذّابة، مع اعتماد ظلٍّ سموكي بتدرُّجات البُني المائل إلى الأسود على كامل الجفون العلوية، وأطراف لامعة برونزية؛ مما أضفى عمقاً ساحراً لنظراتها، إلى جانب الرموش الكثيفة. أما الشفاه؛ فاختارت لها لوناً نيود وردياً بلمعة خفيفة، يوازن جمال الإطلالة ويمنحها لمسة أنثوية ناعمة. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر ويفي بتموّجات عريضة منسدلة بِحُرية فوق الكتفين، مع فرق وسطي للغرة الطويلة.

جينيفر لوبيز بمكياج سموكي قوي وتسريحة شعر الويفي

في حفل توزيع جوائز الـ"غرامي" GRAMMY السنوي الـ67 لعام 2025، تألّقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بإطلالة جمالية ساحرة جسّدت أنوثتها الطاغية بطابع أنيق. واعتمدت مكياجاً سموكياً قوياً مع مزجٍ احترافي لظلال العيون الداكنة بتدرُّجات الأسود والبُني الدافئ، وتمديدها بشكل مائل نحو الزاوية الخارجية للحصول على تأثير عيون القطة. وقد أُرفق المكياج السموكي برموش اصطناعية كثيفة؛ مما أضفى لمسة درامية على الإطلالة. أما البشرة فبدت متوهّجة بلمسة برونزية دافئة، إلى جانب تطبيق هايلايتر عند أعلى الخدّين والأنف. فيما تزيّنت الشفاه بلون نيود مات؛ مما منحها توازناً ناعماً مع قوة العينين. أما تسريحة الشعر؛ فكانت مثالاً للأنوثة الكلاسيكية؛ حيث تألّقت جينيفر بخصلات طويلة مموّجة بأسلوب الويفي، منسدلة بأناقة مع فرْق وسطي للغُرة.

جينيفر لوبيز بمكياج نيود وتسريحة شينيون فوضوية

في العرض الأول لفيلم "كيس أوف ذيسبايدر وومن" Kiss Of The Spider Woman ضمن فعاليات مهرجان صندانس السينمائي 2025، تألّقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بإطلالة جمالية مترفة. واختارت مكياجاً نيود مائلاً إلى درجات الدفء، ارتكز على إبراز جمال ملامحها الطبيعية بأسلوب ناعم ومضيء. البشرة بدت مخملية ومشرقة، مع لمسة برونزية خفيفة على عظمتي الخدّين، وتعزيز التوهّج بواسطة هايلايتر ناعم عند أعلى الوجه. أما العيون؛ فجاءت محددة بتدرُّجات ظلال بُنية مطفأة، مع الرموش الطويلة والكثيفة. والشفاه تزيّنت بلون بيج نيود مطفأ. وأنهت إطلالتها بتسريحة شينيون فوضوي أنيق، بخصلات جانبية منسدلة بانسيابية على الوجه.

جينيفر لوبيز بالكحل الأسود وتسريحة الكعكة

في العرض العالمي الأول لفيلم "أطلس" "Atlas" في لوس أنجلوس، تألّقت النجمة جينيفر لوبيز بإطلالة جمالية راقية وفاخرة، جسّدت فيها أناقة هوليوودية خالدة، مع لمسة عصرية متوهّجة بفستان باللون الأبيض ذي تصميم "أوف شولدرز". ونسّقت معه مكياجاً ناعماً، تميّز ببشرة مضيئة، وتظليل العيون بتدرُّجات الظلال البيج الفاتح، مصحوبة برموش كثيفة وطويلة تمنح العينين نظرة مفتوحة ومضيئة، إلى جانب الرموش الكثيفة والطويلة. أما الشفاه فتألّقت بلون وردي نيود لماع، يعكس النعومة الأنثوية. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مشدودة إلى الخلف على شكل كعكة عالية، أبرزت ملامح وجهها بجاذبية.