تطبيق مكياج مناسب للعروس في البيت بالخطوات.. مظهر احترافي من دون خبير تجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يوليو 2025 10:18 صباحاً - يوم زفافك هو اللحظة التي حلمتِ بها طويلاً، حيث تتجه كل الأنظار نحوك، ويسلط الضوء على جمالك وتألقك. وبينما تحلمين بإطلالة مثالية تعبّر عنك وتُظهر أنوثتك بأسلوب ناعم أو جريء، حسب ذوقك، قد ترغبين في تطبيق مكياجك بنفسك، سواء لتوفير الوقت أو المال، أو لأنك ببساطة تثقين بذوقك، وتحبين أن تضعي لمستك الخاصة في أهم يوم من حياتك.

تطبيق مكياج العروس في المنزل قد يبدو صعباً، لكن مع التحضير الجيد والخطوات الصحيحة، يمكنك الحصول على نتيجة لا تقل روعة عن مكياج المحترفين. السرّ يكمن في التحضير المسبق، واختيار المنتجات المناسبة، واعتماد أسلوب مكياج يُبرز ملامحك الطبيعية ويمنحك إشراقة لا تنسى أمام الكاميرات وفي أعين المدعوين.

في هذا الدليل المفصل، سنأخذك خطوة بخطوة لتطبيق مكياج العروس في المنزل؛ من تحضير البشرة، وحتى تثبيت الإطلالة النهائية، مع نصائح ذكية لتجنب الأخطاء الشائعة، وجعل مكياجك يدوم حتى آخر لحظة في الحفل. استعدي لتكوني الأجمل بإطلالة تحمل بصمتك الخاصة، وتمنحك ثقة وجاذبية لا تقاوم.

خطوات تطبيق المكياج المناسب للعروس في البيت

من عرض زويلينجر Zwillinger -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

التحضير المسبق للبشرة (قبل يوم الزفاف)

قومي بتقشير البشرة بلطف قبل يومين للتخلص من الجلد الميت.

استخدمي ماسكاً مرطباً ومهدئاً قبل النوم؛ مثل ماسك الألوفيرا أو العسل.

احرصي على ترطيب البشرة جيداً وشرب الكثير من الماء.

تنظيف وترطيب البشرة

اغسلي وجهكِ بغسول مناسب لنوع بشرتكِ.

طبقي التونر لغلق المسام وتوحيد لون البشرة.

استخدمي مرطباً خفيفاً تمتصه البشرة بسرعة، وانتظري 10 دقائق قبل وضع المكياج.

البرايمر

اختاري برايمر خفيف الملمس، يقلل من مظهر المسام، ويحافظ على ثبات المكياج.

ضعي كمية صغيرة ووزّعيها بأطراف الأصابع، خاصة في منطقة T-zone.

كريم الأساس (الفاونديشن)

استخدمي فاونديشن بتركيبة طويلة الثبات ومناسبة للكاميرا (HD).

اختاري درجة لون تطابق بشرتك تماماً.

طبّقيه باستخدام إسفنجة مبللة (بيوتي بلندر) لمظهر ناعم وطبيعي.

الكونسيلر

استخدمي كونسيلر أفتح بدرجة واحدة من لون بشرتك تحت العين وعلى أماكن البقع الداكنة.

ربتي عليه بخفة من دون سحبه لعدم إبراز الخطوط.

تثبيت الأساس بالبودرة

طبّقي بودرة سائبة شفافة (Translucent) لتثبيت الأساس، خاصة في المناطق الدهنية.

الكونتور والهايلايتر

استخدمي الكونتور البودرة أو الكريمي لتحديد ملامح وجهك (عظام الخد، خط الفك، جوانب الأنف).

ضعي الهايلايتر على أعلى الخدين، عظمة الأنف، وعظمة الحاجب؛ لإشراقة لافتة.

أحمر الخدود (البلاشر)

اختاري درجة وردية أو خوخية ناعمة، وضعيها على تفاحتي الخد وادمجيها باتجاه الأعلى.

العيون: الظلال والآيلاينر والرموش

اختاري ألوان ظلال العيون هادئة بدرجات النيود أو الروز الذهبي لإطلالة راقية.

أضيفي ظلاً داكناً قليلاً في الزاوية الخارجية للعين لعمق جذاب.

حددي العين بقلم كحل أو آيلاينر مقاوم للماء، وارفعي الزاوية الخارجية لسحبة عين جذابة.

استخدمي ماسكرا قوية أو طبّقي رموشاً صناعية طبيعية الشكل.

الحواجب

حددي حاجبيك باستخدام قلم أو بودرة بلون قريب من لون شعرك.

املئي الفراغات برفق وامنحيها شكلاً مرتباً.

أحمر الشفاه (الروج)

قومي بتقشير الشفاه وترطيبها مسبقاً.

استخدمي محدد شفاه بنفس درجة الروج لتحديد الشكل بدقة.

اختاري لوناً ناعماً يدوم طويلاً؛ مثل الوردي الدافئ أو النيود.

تثبيت المكياج

رشي بخاخ تثبيت المكياج (Setting Spray) لتحافظي على ثبات المكياج طوال اليوم.

اتركي الرذاذ يجف طبيعياً من دون لمسه.

نصائح مهمة لتطبيق مكياج العروس في المنزل

من عرض أروداكي Arodaky - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©