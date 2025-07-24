الامارات | 4 قتلى وعدد من الجرحى .. مشادة كلامية تنتهي بمذبحة دامية خلال حفل زفاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلعت مذبحة دامية مساء الثلاثاء في قرية الفاوية التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وذلك أثناء إقامة حفل زفاف بالقرية.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات أمنية مكثفة إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول القرية لمنع تجدد الاشتباكات.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد بدأ الحادث بمشادة كلامية بين مجموعة من الشباب من عائلتين مختلفتين أثناء حفل الزفاف، بسبب خلافات قديمة بين العائلتين، ما أدى إلى تطور الأحداث سريعاً وتبادل إطلاق النار بين الطرفين. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أربعة أشخاص هم: محمد م.أ (33 عاماً)، حمادة ك.أ (32 عاماً) من قرية الفاوية، وأبو الحسن م.أ (32 عاماً)، ور.ن.م (25 عاماً) من قرية الفحيرة المجاورة.

وعقب تلقي مديرية أمن قنا إخطاراً من غرفة العمليات بوقوع الحادث، انتقلت على الفور قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث قامت بتأمين المكان ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف النيابة العامة. كما بدأت القوات الأمنية حملة لملاحقة المتورطين في الواقعة وضبط الأسلحة المستخدمة في المشاجرة.

من جانبها، باشرت النيابة العامة بمركز دشنا تحقيقاتها في الواقعة، حيث انتقلت إلى موقع الحادث وأجرت المعاينات اللازمة، وأصدرت النيابة قراراً بالتصريح بدفن الجثامين بعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال شهود العيان.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن الأحداث تطورت بسرعة كبيرة من مشادة كلامية إلى تبادل لإطلاق النار، مما تسبب في حالة من الذعر بين الحضور الذين كانوا يحتفلون بمناسبة الزفاف. وأشاروا إلى أن الوجود الأمني السريع والمكثف حال دون وقوع المزيد من الضحايا أو تصاعد الأحداث.

وتعمل الأجهزة الأمنية حالياً على تحديد كافة ملابسات الحادث والظروف التي أدت إلى هذا التصعيد الدموي، كما تواصل حملتها لضبط كافة المتورطين في الواقعة. ويأتي هذا الحادث في إطار سلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة العنف المسلح بين العائلات في المناطق الريفية، حيث تشدد السلطات على ضرورة تسليم الأسلحة غير المرخصة وفض النزاعات بالطرق السلمية.