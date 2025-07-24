الامارات | لا أحد يعرف سبب وفاتهم واحداً تلو الآخر.. "فرحة" تلحق بأشقائها الخمسة المتوفين بمرض غامض في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مرور نحو 10 أيام على الوفاة الغامضة للأطفال الأشقاء بمحافظة المنيا في صعيد مصر، توفيت الشقيقة السادسة البالغة من العمر 14 عاما، الناجية الوحيدة بين أشقائها، أثناء تلقيها للعلاج بالمستشفى.

وشغلت واقعة وفاة الأطفال الأشقاء الستة واحدا تلو الآخر بمرض غامض، الشارع المصري على مدار الأيام الماضية، خصوصا وأنه لم يعرف سبب وفاتهم بشكل دقيق حتى الآن.

وأكد عم الأطفال قبل أيام،"، أن الطفلة السادسة فرحة، أكدت له أنها وأشقاءها تناولوا وجبة بينها "الخبز الشمسي"، وهي الوحيدة التي لم تتناول منه كثيرا مثل أشقائها، مضيفا أن أبناء شقيقه شعروا بالغثيان عقب تناول الوجبة، وشعر الطفل الأول بارتفاع درجة حرارته، وتم نقله إلى المستشفى وبعد ساعتين فقط، اشتكى الطفل الثاني أيضا من الغثيان والتعرق والهبوط، مضيفا أنه وبعد ذلك بدقائق قليلة اشتكى الطفل الثالث من نفس الأعراض.

كما أكد عم الأطفال المتوفين، أن شقيقه والد الأطفال يعاني حاليا من حالة نفسية سيئة، وتم نقله للمستشفى بعد تعرضه لأعراض اشتباه بالجلطة.

وتعمل السلطات منذ أيام على فك لغز وفاة الأطفال الستة، حيث أصدرت وزارة الصحة مع بداية الواقعة بياناَ نفت خلاله أن تكون الوفاة سببها إصابة الأشقاء بمرض الالتهاب السحائي، مؤكدة أن الأمر مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.