الامارات | "سفارة وهمية" في الهند .. والشرطة تعتقل "السفير"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية النقاب عن "سفارة وهمية" تدار من مبنى سكني مستأجر بالقرب من نيودلهي واعتقلت رجلا انتحل صفة سفير، ووعد ضحاياه بتأمين وظائف بالخارج مقابل المال.

وبحسب ما نقلته "أسوشيتد برس"، قال الضابط في قوة المهام الخاصة بولاية أوتار براديش، سوشيل جهولي، إن المشتبه به هارشفاردان جاين (47 عاما) انتحل صفة سفير، وادعى أنه يعمل مستشارا أو سفيرا لكيانات مثل "سيبورجا" أو "ويستاركتيكا".

وأشار جهولي إلى أن الشرطة عثرت على صور مفبركة تظهر جاين مع زعماء عالميين، بالإضافة إلى أختام مزورة تابعة لوزارة الخارجية الهندية وأكثر من ثلاثين دولة أخرى.



ويشتبه أيضا في تورط جاين في عمليات غسل أموال غير قانونية من خلال شركات وهمية في الخارج، كما يواجه اتهامات بالتزوير وانتحال الهوية وحيازة وثائق مزيفة.

كما ضبطت الشرطة أربع سيارات بلوحات دبلوماسية مزيفة، بالإضافة إلى نحو 4.5 مليون روبية هندية (52 ألفا و95 دولارا) ونقودا بعملات أجنبية أخرى داخل العقار المستأجر الذي كان مزينا بأعلام دول مختلفة.