الامارات | اعتقال امرأة اعتدت على سائق بعد أن دهس دجاجة

أوقفت الشرطة امرأةً هاجمت سائقًا آخر برذاذ مقاومة الدببة بعدما تجاوزها مسرعا ودهس دجاجة كانت تنتظر المرأة عبورها الطريق.

ووفقًا لتقرير اعتقال حصل عليه موقع "القانون والجريمة"، توقفت سينثيا سوسا، البالغة من العمر 38 عامًا، عند تقاطع طرق في 9 يوليو "لتسمح لدجاجة بعبور الطريق" عندما بدأ سائق آخر "بإطلاق بوق سيارته عليها، ثم تجاوزها لاحقًا، ودهس الدجاجة".

وورد في التقرير أن سوسا لاحقت السائق بسبب إحباطها من موت الدجاجة. وعند اللحاق بالسائق المتوقف، سدت سوسا الطريق أمام سيارة الضحية، وخرجت من سيارتها وحاولت فتح بابه.

وتابع التقرير: "بدآ بالتشاجر على الباب"، وحينها "أرادت سينثيا أن "تلقن الرجل درسًا"، فأخرجت رذاذ مقاومة الدببة وحاولت فتح باب السيارة، ورشّت الضحية بالرذاذ مباشرة في وجهه وهو داخل السيارة". ثم فرت من مكان الحادث، لكن الشرطة أوقفتها في النهاية. ووجهت إليها تهمة الاعتداء المشدد.