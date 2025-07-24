الامارات | كيف تؤثر حالة الطقس على الصداع النصفي؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أن تغيرات الطقس تُعد من أكثر العوامل شيوعًا، التي تحفّز نوبات الصداع النصفي، إذ يعاني ما بين 30% إلى 50% من المصابين من حساسية تجاه تقلبات الطقس.



ونقل موقع "سينس أليرت" العلمي، عن خبراء متخصصين أن هذه الحساسية ترجع إلى تفاعل الجهاز العصبي الحساس لدى مرضى الصداع النصفي مع عوامل مثل التغيرات في الضغط الجوي ودرجات الحرارة والرطوبة وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تنشيط مسارات الألم في الدماغ.



وأشارت الدكتورة دانييل ويلهور، اختصاصية طب الأعصاب، إلى أن بعض المرضى يلاحظون زيادة في النوبات مع اقتراب العواصف أو تغير الفصول، ما يؤثر على حياتهم اليومية.

وأضافت ويلهور أن: "انخفاض الضغط الجوي، على سبيل المثال، قد يسبب اختلالًا في توازن الضغط داخل الجمجمة، ما يحفّز الأعصاب الحساسة ويؤدي إلى الالتهاب والألم، كما أن درجات الحرارة القصوى والأشعة الشمسية القوية وتلوث الهواء يمكن أن تزيد من حدة النوبات".

نصائح هامة

ولمواجهة هذه التحديات، نصح الخبراء، المرضى باتباع استراتيجيات وقائية، مثل تتبع النوبات عبر تطبيقات خاصة ومراقبة تقارير الطقس لتوقع الأيام عالية الخطورة.

كما أوصوا بالحفاظ على روتين صحي يشمل الترطيب الجيد والنوم المنتظم والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى استخدام نظارات شمسية واقية أو سدادات أذن في الأيام التي تشهد تقلبات جوية حادة.

وشددن الدراسة على أهمية العلاج الوقائي لمن يعانون من نوبات متكررة، حيث يمكن للأدوية أو الأجهزة الطبية المتخصصة أن تقلل من وتيرة النوباتن كما نبّهت إلى أن الصداع النصفي عادةً ما ينتج عن تفاعل عوامل عدة، بما في ذلك الوراثة والتوتر واضطرابات النوم، ما يتطلب خطة علاج شاملة تحت إشراف طبي.