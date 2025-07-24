الامارات | زيارة إلى 33 ألف كائن بحري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقع «أكواريوم دبي» في قلب دبي مول، ويُعد واحداً من أكبر الأحواض المائية الداخلية في العالم، حيث يحتضن أكثر من 33 ألف كائن بحري من مختلف الأنواع، بما في ذلك أسماك القرش العملاقة والشفافة والأسماك الاستوائية الملونة.

ويمتد الحوض الرئيس بطول 51 متراً، ويبلغ ارتفاعه 11 متراً، ويمنح الزوّار تجربة مذهلة عبر نفق زجاجي بطول 48 متراً، يمرّ تحت الماء ويتيح رؤية بانورامية للحياة البحرية من جميع الزوايا، ويوفّر مغامرات تفاعلية مثل الغوص مع أسماك القرش، ورحلات القوارب ذات القاع الزجاجي، ما يجعل من زيارته تجربة تعليمية وترفيهية في آنٍ معاً، تناسب جميع أفراد العائلة.