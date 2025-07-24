الامارات | «ميرال» تنظم ورشتَي عمل لتوعية الطلاب بضرورة الحفاظ على الغذاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، وفندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس»، ورشتَي عمل لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على الغذاء وتبني ممارسات غذائية مستدامة.

ونظمت ورشتا العمل في أكاديمية الياسمينة البريطانية وأكاديمية ياس الأميركية بمشاركة 40 طالباً، واستعرض فيهما طهاة متمرسون من فندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» أساليب تتيح حفظ المواد الغذائية الفائضة على أرض الواقع، من خلال وسائل بسيطة تسهم في خفض الهدر الغذائي.

وقالت المديرة التنفيذية للتسويق والاتصال والفعاليات في «ميرال»، تغريد السعيد: «نسعى إلى إلهام الطلاب لاستكشاف طرق مبتكرة للحد من هدر الغذاء عبر تجارب تعليمية عملية، وتعكس هذه المبادرة التزامنا بإحداث تأثير ملموس وإيجابي في مجتمعنا وبيئتنا، بما يتماشى مع ركائز (ميرال) للمسؤولية المجتمعية في مجالي الحفاظ على البيئة والتعليم».

ونجح الطلاب خلال الورشتين بتحويل ما يزيد على 50 كيلوغراماً من الفواكه والخضراوات الفائضة، قدمتها مبادرة «نعمة»، إلى منتجات مميزة مخصصة للاستهلاك على المدى الطويل ويتم استخدامها منزلياً.

وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات الأمين العام للجنة مبادرة «نعمة»، خلود حسن النويس: «نؤمن في نعمة بأن تعزيز روح المبادرة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية منذ سن مبكرة هو السبيل الأفضل لبناء مجتمعات مستدامة في دولة الإمارات، وتسهم ورش العمل التوعوية هذه في تمكين الطلاب من تبني عادات استهلاكية مسؤولة تدعم الهدف الوطني في الحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول عام 2030».

وقال المدير العام للمجموعة في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، نادر حليم: «في هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، نضع الاستدامة والتمكين المجتمعي في صميم أعمالنا، ويُجسّد هذا التعاون نموذجاً حياً لذلك الالتزام، فقد شكّلت ورش العمل فرصة حقيقية لطهاتنا لنقل خبراتهم مباشرة إلى الجيل الناشئ، وإبراز كيف يمكن للتفكير المسؤول أن يحوّل فائض الطعام إلى موارد ذات قيمة غذائية ومجتمعية».