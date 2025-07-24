الامارات | أسبوع دبي للتصميم.. حكاية الإبداع تتجدد في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود أسبوع دبي للتصميم في نسخته الـ11، خلال الفترة من الرابع إلى التاسع من نوفمبر المقبل، ليواصل مكانته كأبرز منصة تحتفي بالإبداع والتصميم في المنطقة.

وتُقام نسخة هذا العام من الحدث تحت رعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من دبي للثقافة، بالتزامن مع مبادرة «عام المجتمع» في دولة الإمارات، حيث يسلّط البرنامج الضوء على مفاهيم الترابط الاجتماعي والمشاركة والتجارب الجماعية، ويستكشف التصميم ليس فقط كوسيلة للابتكار، بل كأداة اجتماعية وثقافية تسهم في تشكيل أساليب العيش المشترك والتواصل وبناء أنظمة دعم مستدامة للمستقبل.

ومنذ انطلاقته في عام 2015، تطوّر أسبوع دبي للتصميم ليصبح منصة عالمية للتبادل الثقافي والإبداعي، مع تسليط الضوء على المواهب القادمة من غرب وجنوب آسيا، وكذلك من دول الجنوب العالمي، بما يشمل إفريقيا وأميركا اللاتينية ومعظم دول آسيا وأوقيانوسيا، ومن خلال المعارض، والفعاليات الفنية واسعة النطاق، والأعمال التركيبية، والجلسات الحوارية وورش العمل، يُشكّل المهرجان فضاء للحوار والتجريب والتقدم الإبداعي، يعكس موقع دبي مركزاً إبداعياً وملتقى ثقافياً عالمياً.

تُقام الفعاليات في مواقع متعدّدة ضمن حي دبي للتصميم، منظومةً إبداعيةً عالميةً تحتفي بمجالات التصميم، والأزياء، والهندسة المعمارية، والفنون، ومن أبرز فعاليات البرنامج: «الأشغال المدنية» ومسابقة سنوية يُنظّمها أسبوع دبي للتصميم مفتوحة أمام المصممين والمعماريين من مختلف أنحاء العالم، و«أبواب 2025» الذي يشجّع المشاركين على تقديم تجارب معمارية غامرة تستكشف الزخارف وتعيد قراءة العناصر الثقافية التقليدية، ويقدم برنامج المعارض مساحة للمنظمات الثقافية، والمؤسسات التعليمية، والمجموعات الإبداعية، والمصممين المستقلين لعرض رؤاهم الثقافية والاجتماعية والبيئية من خلال تصاميم متقدمة ومتعددة التخصصات. وستُعرض التركيبات الخارجية من قبل مهندسين معماريين، ومصممين، وفنانين، وعلامات تجارية إبداعية تركّز على تصميم مساحات شاملة تعزز من الترابط المجتمعي، باستخدام مواد وتقنيات مستدامة ومسؤولة اجتماعياً، كما يعود معرض «داون تاون ديزاين»، إلى الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم ليستعرض أحدث المجموعات والابتكارات التصميمية من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى معرض المصممين الإماراتيين بدعم من دبي للثقافة، بصيغة جديدة بعد خمس نسخ شهدت نمواً لافتاً.

«إيديشنز»

بعد انطلاقته الناجحة عام 2024، يعود «إديشنز»، أول معرض في المنطقة مخصّص للأعمال الفنية والتصميمية ذات الإصدار المحدود، بنسخته الثانية من السادس إلى التاسع من نوفمبر 2025، (مع عرض معاينة في الخامس من نوفمبر)، وذلك في التراس المطل على الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم، ويجمع المعرض 50 صالة عرض واستوديو تصميم ومجموعة فنية من داخل المنطقة وخارجها، لعرض أعمال فنية متعددة الوسائط، مثل: الطبعات الفنية، والسيراميك، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال الورقية، والمطبوعات، والإصدارات المحدودة، والتصميم المعاصر، ويأتي «إديشنز» ضمن منظومة إبداعية متنامية، تعزّز الوصول إلى الفن والتصميم عالي الجودة من خلال وسائط ونقاط سعر متنوّعة، كما يُفعّل شبكة جامعي المقتنيات في المنطقة من خلال تخصصات لا تحظى بتمثيل واسع.

الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية

تأتي نسخة عام 2025 من الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية، الذي يُنظّمه حي دبي للتصميم بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، ضمن مساحة مخصّصة في حي دبي للتصميم، انسجاماً مع شعار أسبوع دبي للتصميم الذي يتماشى مع مبادرة «عام المجتمع» بنسخته الموسّعة لهذا العام في دولة الإمارات، وتنطوي مبادرة «عام المجتمع» على القيم الجوهرية التي تتغنّى بها الإمارات والمتجذّرة في قدرتها العالية على التكيّف وطموحها اللامحدود وانفتاحها على مختلف الثقافات، بهدف بناء مجتمع مترابط، يقوم على توفير الدعم والتمكين لأفراد المجتمع كافة.

. أسبوع دبي للتصميم يجمع نخبة من المصممين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار والتعاون، واستكشاف دور التصميم المتطور في تشكيل مستقبل جماعي أفضل.