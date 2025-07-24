الامارات | شراكة إماراتية - فرنسية لتنمية مهارات الحِرفيين وصون التراث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مذكرة تفاهم مع مؤسسة الصناعات الوطنية والحرف اليدوية التابعة لوزارة الثقافة الفرنسية، ضمن شراكة ثقافية استراتيجية تعكس حرص دولة الإمارات وفرنسا على تعزيز التبادل الفني والمعرفي بين المؤسسات الثقافية في البلدين.

وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق برامج ومبادرات تعليمية مشتركة تدعم المواهب الإبداعية الصاعدة، وتُسهم في تنمية مهارات الحرفيين وصون التراث والحفاظ على الحرف التقليدية وتطويرها بأساليب معاصرة تُعزز استدامتها وتوظيفها في المشهد الثقافي الراهن.

وقّع مذكرة التفاهم بمقر وزارة الثقافة في باريس، مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسِّسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، ورئيس مؤسسة الصناعات الوطنية والحرف اليدوية، هيرفي لوموان، بحضور وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي.

وتجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا روابط ثقافية راسخة في مجالات الثقافة والفنون والإبداع، وتراث إنساني عريق في الحرف التقليدية اليدوية، لا سيما في فنون الخزف والمنسوجات والتصميم، وتأتي هذه الشراكة التاريخية لتعميق هذا الإرث المشترك عبر تعزيز الحوار الثقافي، وربط الموروث الحرفي بالاتجاهات المعاصرة من خلال برامج إقامة فنية، ومعارض متخصصة، ومبادرات تعليمية تسهم في ترسيخ مفاهيم الابتكار والاستدامة.

وتجسّدت أولى مبادرات هذه الشراكة في الدعوة المفتوحة إلى تقديم طلبات الترشيح لمنحة الإقامة الإبداعية للحرفيين في باريس بالشراكة بين الجانبين، ما يمنح مصممي دولة الإمارات فرصة متميزة للتفاعل المباشر مع بيئة التصميم الفرنسية، والاستفادة من ورش العمل المتخصصة وأرشيفات التصميم الغنية.

ومن المقرر أن تنعقد لجنة التحكيم في أغسطس 2025 لاختيار المشارك الفائز، على أن تنطلق أول إقامة فنية في سبتمبر بالتزامن مع أسبوع باريس للتصميم.

وبالتوازي مع جهود التبادل الفني، تسعى الشراكة إلى استكشاف أساليب معاصرة في الحرف اليدوية تقوم على دمج التكنولوجيا بالممارسات المستدامة، مع التركيز على تطوير موارد تعليمية تلهم الأجيال الشابة وتسهم في الحفاظ على الفنون الزخرفية ونقلها كإرث حي تتوارثه الأجيال.