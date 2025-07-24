الامارات | «دبي للثقافة» و«سباق الخيل».. شراكة تعزز حضور التراث المحلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تفاهم مع نادي دبي لسباق الخيل، بهدف توطيد أواصر التعاون المشترك في مجالات الثقافة والتراث، وتنسيق جهود الجانبين في تنظيم مجموعة من الفعاليات والتجارب والبرامج المبتكرة الهادفة إلى تعريف زوار سباق دبي العالمي بالصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزيز الثقافة المحلية والقيم التراثية الأصيلة، وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤولياتهما الرامية إلى نشر الوعي بالتراث المحلي، وتوسيع حضوره على الخريطة العالمية.

وتحدد مذكرة التفاهم التي وقّعتها مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، علي عبدالرحمن آل علي، أطر التعاون بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة، وتنص على تبادل الخبرات وأفضل التجارب المؤسسية بينهما، وتعاونهما في توفير منصة مبتكرة تسهم في نشر الوعي بعناصر التراث المحلي وأهمية المحافظة عليها، إلى جانب تنظيم سلسلة من العروض الفنية التراثية، والحرف اليدوية، والتجارب الثقافية المتكاملة التي تعكس أصالة الهوية الإماراتية، وتمكين الجمهور من الوصول إليها والمشاركة فيها، وهو ما يتناغم مع أولويات الهيئة القطاعية الهادفة إلى صون التراث الثقافي المادي وغير المادي.

وقالت هالة بدري: «ستسهم هذه الشراكة في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، حيث سنسعى من خلالها إلى فتح الآفاق أمام أصحاب المواهب، وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام الجمهور الدولي وزوار كأس دبي العالمي، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى صون التراث المادي وغير المادي، وحفظه للأجيال القادمة، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع والتجارب الثقافية المتفردة».

وأشار علي آل علي إلى أهمية هذه الشراكة، قائلاً: «تُعد شراكتنا مع هيئة الثقافة والفنون في دبي خطوة نوعية، تهدف إلى إثراء تجربة كأس دبي العالمي وسباقات الخيل في مضمار ميدان، من خلال إبراز التراث الإماراتي، ومشاركته مع جمهور دولي متنوع يحرص سنوياً على حضور هذا الحدث، كما تعكس هذه الشراكة اهتمام نادي دبي لسباق الخيل بتقديم تجربة تتجاوز حدود الرياضة لتحتفي بهويتنا الوطنية وموروثنا الثقافي».

