الامارات | «سلافا سنو» يحط رحاله في دبي أكتوبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجموعة «برودواي إنترتينمنت» عن استضافة عرض «سلافا سنو شو» على خشبة مسرح «نيو كوفنت جاردن» بمول الإمارات، في أكتوبر المقبل، حيث يحط رحاله في دبي بعد عروض عالمية حازت أصداء إيجابية واسعة.

يجمع سلافا عشاق المسرح من خلال إبداعات استثنائية مستلهمة من عالم الأحلام والقصص الخيالية، ودأب سلافا، على مدار سنوات طويلة، على صقل منهجياته الفنية لتجمع بين التراجيديا والكوميديا بأسلوبٍ مبتكر، ويتسم العرض بأسلوب خيالي يذكّر بعالم الطفولة العجيب، وسعادة اللحظات البسيطة، ما جعله يستحوذ على إعجاب أكثر من 12 مليون شخص حول العالم.