الامارات | تعرف إلى أفضل 3 نصائح من أجل نوم هادئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير جديد عن مدى انتشار صعوبات النوم في أستراليا، حيث قدمت خبيرة حلولاً بسيطة لمحاربة هذه المشكلة.

صرحت خبيرة النوم أوليفيا أريزولو بأنه يمكن تطبيق عناصر أساسية قابلة للتحكم لتشكيل أساس النوم الجيد، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

قالت: «عندما ننظر إلى الميكانيكا الحيوية للإيقاع اليومي، نجد أن هناك عوامل رئيسية تتحكم فيه. الضوء عامل، والأكل عامل آخر، ودرجة الحرارة عامل ثالث».

ما هي أبرز أسرار النوم الجيد؟



ومن أبرز أسرار النوم الصحي والجيد، بحسب الخبيرة:

1-أهمية وجبة الإفطار

فيما يتعلق بالطعام، شددت أريزولو على أهمية تناول وجبة الإفطار، وحذّرت من تناول الوجبات الخفيفة الشائعة في وقت متأخر من الليل.

وقالت: «أعتقد أن هناك عاملاً مهماً للغاية غالباً ما يتم إغفاله، وهو هذا النمو الهائل في الصيام المتقطع... إنه أحد أكبر التوجهات لعام 2025، وهذا يعني أن الكثير من جيل الشباب يتخطون وجبة الإفطار».

وتابعت الخبيرة: «أظهرت الإحصائية من بحث فندق (هوليداي إن إكسبريس) أن 87 في المائة من الأستراليين يتخطون جزءاً من روتينهم الصباحي، وأن واحداً من كل أربعة لا يتناول وجبة الإفطار... ووجبة الفطور بالغة الأهمية لضبط الساعة البيولوجية. أنا متأكدة من أنكم سمعتم هذا المصطلح فيما يتعلق بالضوء ودرجة الحرارة، ولكن تناول الطعام أيضاً منظم للساعة البيولوجية».

وأشارت إلى أن ذلك «يُثبّت الساعة البيولوجية للجسم. لذا، لكي ننام بسهولة في المساء، يجب أن نتناول الفطور خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ».

وأكدت أريزولو أنه من الأفضل أن تكون هناك ثلاث ساعات بين آخر وجبة في اليوم وموعد النوم. أما القهوة، فالمدة لا تقل عن ثماني ساعات.

2-الضوء

بالنسبة للضوء، تنصح أريزولو بالحصول على 20 دقيقة من الضوء خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ، والابتعاد عن الشاشات المُصدرة للضوء الأزرق قبل النوم.

3-المنبه

من النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير، يبرز الاعتماد المفرط على «زر الغفوة - أي سنوز»، حيث يضغط أكثر من نصف الأستراليين (52 في المائة) على المنبه كل صباح.

قالت أريزولو: «عندما تضغط على زر الغفوة بانتظام، في كل مرة يرن فيها المنبه، يرتفع مستوى هرمون التوتر الكورتيزول لديك... يؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول إلى حالات مزمنة من القلق والإرهاق والشعور بـالتعب والتوتر، وعدم القدرة على النوم، وخاصة الاستيقاظ في الساعة الثالثة صباحاً».