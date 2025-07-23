طعام شهير يسبب جلطات القلب والدماغ.. احذر تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت.. أسماء العمدة:

كشف الدكتور معتز القيعي، أن تناول اللحوم المصنعة مثل السجق، اللانشون، الهوت دوج واللحوم المدخنة، يرتبط بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بجلطات القلب والدماغ.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن هذه الأطعمة تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، والصوديوم، والمواد الحافظة، وهي عوامل تؤدي إلى انسداد الشرايين، ورفع ضغط الدم، مما يضاعف من احتمالية الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.

وشدد القيعي من خلال تصريحاته لمصراوي بالابتعاد عن هذه الأطعمة أو التقليل منها قدر الإمكان، واستبدالها بأطعمة طازجة مثل اللحوم غير المصنعة، والخضروات، والبقوليات، حفاظاً على صحة القلب والدماغ.