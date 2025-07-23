روتين العناية بالبشرة على الطريقة اليابانية: أسرار الإشراق الطبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:19 صباحاً - في زمن تتسارع فيه العلاجات التجميلية، يبقى روتين العناية بالبشرة الياباني أيقونةً للجمال الهادئ والمتأمّل؛ حيث يلتقي الصفاء الطبيعي مع البساطة. هذا الروتين الجمالي المتوارَث؛ جيلاً بعد جيل، يتميّز بتبنّيه مكوّنات طبيعية وتقنيات يدوية هادئة تُشبه التأمّل، ويُعرف بقدرته على إبطاء مظاهر التقدُّم في السنّ وتعزيز إشراقة البشرة من الداخل، من دون الإفراط في المستحضرات أو تعقيد الخطوات. فحين تختارين هذا الروتين، أنتِ لا تعتنين ببشرتكِ فقط؛ بل تحتفين بها.

من زيت الكاميليا المغذي إلى ماء الأرز المضيء، ومن تدليك اليوغاو التقليدي إلى تقنية الطبقات الخفيفة، يجمع هذا الروتين بين الفعالية والهدوء، ويُضفي على البشرة إشراقة صامتة تدوم وتزداد مع الوقت.

تابعي مع «الخليج 365» وتعرّفي أكثر إلى روتين العناية بالبشرة على الطريقة اليابانية، ومميزاته الجمالية، بما في ذلك كيفية تطبيقه؛ مما يضمن لكِ بشرة صحية ومشرقة.

زيت الكاميليا: تغذية عميقة بملمس حريري

امرأة يابانية تهتم ببشرتها بزيت الكاميليا

يُعتبر زيت الكاميليا أحد أسرار الجمال الياباني المتوارَثة. يُستخلص من بذور زهرة الكاميليا البرية التي تنمو في بيئة طبيعية نقية، وهو غنيّ بالأحماض الدهنية الأساسية، ومضادات الأكسدة؛ خصوصاً فيتامين "هـ" E. وما يميّز هذا الزيت ليس فقط قدرته على الترطيب العميق؛ بل أيضاً سهولة امتصاصه من دون ترْك أيّة بقايا دهنية مزعجة؛ مما يجعله مثالياً لكافة أنواع البشرة، بما فيها الدهنية.

طريقة الاستخدام:

بعد تنظيف البشرة وتجفيفها، ضعي 2- 3 قطرات من الزيت على راحتي اليد.

دفّئيه بلطف بين الكفّين، ثم دلّكي الوجه بحركات تصاعدية ناعمة.

استخدميه مساءً كعلاج ليلي لترميم البشرة، وتعزيز إشراقتها أثناء النوم.

ماء الأرز: تونر طبيعي لتوحيد لون البشرة

يشكّل ماء الأرز جزءاً من الروتين الجمالي للنساء اليابانيات، لما له من قدرة على تفتيح البشرة، تهدئتها وتنشيطها. فهو يحتوي على مضادات أكسدة، وفيتامينات "ب" B، ومعادن تساهم في إعادة توازُن البشرة وتنقيتها.

طريقة الاستخدام:

اغسلي كوباً من الأرز العضوي جيداً، ثم انقعيه في ماء نقي لمدّة 4 إلى 6 ساعات.

صفّي الماء واحتفظي به في زجاجة معقّمة داخل الثلاجة.

استخدميه صباحاً ومساءً كتونر، إمّا برشّه بواسطة بخّاخ أو تمريره بقطنة ناعمة.

تقنية الطبقات اليابانية: من الأخف إلى الأثقل

يتميّز الروتين الجمالي الياباني بالبساطة والانسيابية؛ حيث تُطبّق مستحضرات التجميل من الأخف إلى الأثقل، مع التركيز على الجودة وليس الكمية. مع مراعاة التربيت الخفيف عند التطبيق؛ بدلاً عن الفرك؛ مما يحمي حاجز البشرة ويضمن امتصاصاً أفضل للمواد الفعّالة.

الخطوات الأساسية:

تنظيف البشرة باستخدام منظّف لطيف مائيّ التركيبة.

استخدام ماء الأرز كتونر لتوازُن البشرة.

تطبيق سيروم خفيف مثل: النياسيناميد، أو الشاي الأخضر.

ترطيب البشرة بزيت الكاميليا أو كريم مرطّب خفيف.

تطبيق واقٍ شمسي بعامل حماية 50 SPF. صباحاً فقط.

تدليك اليوغاو الياباني: شدّ البشرة

امرأة يابانية تدلك وجها بتقنية اليوغاو

من أبرز الطقوس الجمالية اليابانية، هو تدليك الوجه على الطريقة اليابانية "يوغاو ماساج" Yugao massage. يُعتبر وسيلة طبيعية لتحفيز الكولاجين وتنشيط التصريف اللمفاوي؛ مما يساعد على شد البشرة.

خطوات تدليك اليوغاو:

وزّعي القليل من الزيت أو السيروم على الوجه.

باستخدام أطراف أصابعكِ، دلّكي الوجه بحركات دائرية؛ بدءاً من الذقن باتجاه الأعلى.

دلّكي الجبهة من المنتصف إلى الأطراف بحركات ناعمة.

استمرّي بالتدليك لمدة 3 إلى 5 دقائق؛ لتنشيط الدورة الدموية وتخفيف التوتر العضلي.

أقنعة الورق اليابانية: استعادة إشراقة البشرة

على الرغم من انتشار الأقنعة الكورية، إلا أن الماسكات اليابانية تتميّز بتركيبتها البسيطة الفعّالة والمشبّعة بمكوّنات طبيعية خفيفة. مثل: ماسك الهيالورونيك أسيد لترطيب البشرة من العمق، أو ماسك الكولاجين لشد البشرة، أو ماسك الشاي الأخضر لتهدئة البشرة الحساسة.

طريقة الاستخدام:

ضعي القناع على بشرة نظيفة.

اتركيه من 10 إلى 15 دقيقة حتى تمتص البشرة مكوناته.

دلّكي ما تبقى من المصل برفق من دون غسل الوجه.

الروتين الجمالي الياباني لكلّ أنواع البشرة

ما يميز روتين العناية بالبشرة على الطريقة اليابانية، أنّه يمكن تعديله ليتناسب مع مختلف أنواع البشرة، من دون التضحية بجوهر التوازن، والهدوء الذي يُميّزه. إذ لا يقوم هذا الروتين على المبالغة في المستحضرات أو تعقيد الخطوات؛ بل على انتقاء مكوّنات طبيعية فعّالة تتفاعل بلطف مع البشرة مهما كان نوعها، من خلال:

العناية بالبشرة الجافة على الطريقة اليابانية

إذا كانت بشرتكِ تعاني من الجفاف؛ فالروتين الياباني يقدّم لكِ حلولاً تعتمد على الترطيب العميق والتغذية الزيتية الخفيفة:

زيت الكاميليا الياباني هو حجر الأساس، بفضل تركيبته الغنية بالأحماض الدهنية وفيتامين"هـ" E، والتي تساعد على ترميم الحاجز الواقي، ومنح البشرة ملمساً حريرياً.

يُنصح باستخدام سيرومات مرطّبة، تحتوي على الهيالورونيك أسيد أو السكوالين النباتي قبل الزيت؛ لتثبيت الرطوبة.

تمكن إضافة قناع ورقي مرطّب مرتين أسبوعياً لتعزيز التأثير.

العناية بالبشرة الدهنية على الطريقة اليابانية

تعاني البشرة الدهنية من الإفراط في الزيوت؛ مما يسُد المسام. لذا، تتطلّب مقاربة ذكية تُحافظ على النضارة من دون إفرازات زائدة. الروتين الياباني يوفّر هذا التوازن من خلال: استعمال ماء الأرز كتونر طبيعي؛ مما يساهم في تقليص مظهر المسام وتنظيم الإفرازات الدهنية.

استخدام مستحضرات تجميلية خفيفة الوزن بتركيبة مائية وخالية من الزيوت، مثل: سيروم النياسيناميد، أو الشاي الأخضر.

ترطيب خفيف بطبقة جِل أو بقطرة واحدة فقط من زيت الكاميليا على بشرة رطبة جزئياً.

العناية بالبشرة الحساسة على الطريقة اليابانية

عادةً، ما تتفاعل البشرة الحساسة مع أقل محفّز، ولذلك تتطلب روتيناً جمالياً يابانياً هادئاً، يراعي حساسيتها، من خلال الآتي: استعمال منتجات تجميلية خالية من الكحول الطبية والعطور، مع التركيز على التركيبات البسيطة ذات المكوّنات المهدّئة.

تطبيق المستحضرات بأسلوب التربيت اللطيف بدلاً عن الفرك؛ لتجنُّب تحسس الحاجز الطبيعي.

الاستعانة بـالشاي الأخضر أو ماء الأرز البارد، كمهدّئ طبيعي للاحمرار.

