صبغات شعر للبشرة البيضاء.. دليل شامل مستوحى من نجمات هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:19 صباحاً - الحقيقة أن لون شعرك لا يعبّر فقط عن ذوقك أو الموضة الموسمية، بل هو إعلان مرئي عن أسلوبك، وإحساسك، وحتى حالتك النفسية.

خاصة إذا كنتِ من صاحبات البشرة البيضاء، فإنك تمتلكين لوحة من الألوان الساحرة التي يمكنك تجربتها بلا خوف، فهذه البشرة الناعمة، الشفافة أحياناً، تشبه اللوحة الفارغة التي يبرز فوقها كل لون، من الدرجات الطبيعية الرقيقة إلى الظلال الجريئة والغريبة.

الجميلات في هوليوود ومدارج عروض الأزياء العالمية يعرفن ذلك جيداً. لا شيء يقرب النجومية من امرأة أكثر من إطلالة شعر ساحرة، منسجمة مع ملامحها. في هذا المقال؛ سنأخذكِ في جولة بين أبرز النجمات الأجنبيات صاحبات البشرة البيضاء، ونكشف لكِ أسرار صبغات الشعر التي تناسب البشرة البيضاء، والتي اخترنها بإتقان لتعزيز جمالهن. ستتعلمين من خياراتهن، وتستوحين إطلالتك القادمة.

الأشقر الثلجي (Ice Blonde): لمسة ملكية متجمدة

لماذا يناسب البشرة البيضاء؟

يضفي لمسة درامية على البشرة البيضاء ، خاصة إن كانت باردة (تميل إلى الوردي أو الأزرق). يعطي مظهراً ناعماً ومترفاً، لكنه يحتاج إلى عناية خاصة.

نجمات اختارته:

كيم كارداشيان - kim kardishian (في إحدى إطلالاتها الجريئة): عندما غيّرت لون شعرها إلى الأشقر الثلجي في أسبوع الموضة، صدمت الجميع، والنتيجة؟ أناقة ساحرة لا تُنسى.

أنيا تايلور جوي - Anya Taylor Joy: ملامحها الناعمة وبشرتها الفاتحة بدت مثالية مع هذا اللون، ما جعله خياراً ثابتاً لها في كثير من إطلالاتها.

العسلي الذهبي (Honey Blonde): أنوثة دافئة ورقيقة

لماذا يناسب البشرة البيضاء؟

يضيء الوجه ويمنح البشرة البيضاء نضارة دافئة. مثالي لصاحبات العيون العسلية أو الخضراء.

نجمات اختارته:

جيجي حديد - Gigi Hadid : رغم أنها جربت ألواناً عديدة، إلا أن اللون العسلي بدا من أكثر الإطلالات تناغماً مع بشرتها الفاتحة.

جنيفر أنيستون - Jennifer Aniston: ظلت وفية لهذا اللون لسنوات طويلة، وأصبح توقيعها الجمالي الدائم.

البني الشوكولاتة (Chocolate Brown): أناقة لا تزول

لماذا يناسب البشرة البيضاء؟

يوفر تبايناً أنيقاً، يُبرز نعومة البشرة ويُظهر ملامح الوجه بوضوح. يليق بكل الأعمار والمناسبات.

نجمات اختارته:

ميغان فوكس - Megan Fox : تبدو دائماً فاخرة بهذا اللون العميق. بشرتها البيضاء مع الشوكولاتة الداكنة تصنع توازناً بصرياً جذاباً.

ليلي كولينز - Lily collins: اختارت هذا اللون في العديد من أفلامها، ويليق جداً بلون بشرتها النقي.

الأحمر الناري (Fiery Red): إشراقة جريئة

لماذا يناسب البشرة البيضاء؟

يضفي جرأة وقوة على الإطلالة، ويُبرز بياض البشرة بشكل جذاب. مثالي لمن تبحث عن حضور لافت.

نجمات اختارته:

إيما ستون - Emma Stone : واحدة من أشهر النجمات اللواتي برعن في اللون الأحمر بدرجاته، من النحاسي إلى الأحمر الناري. أصبح هذا اللون مرادفاً لشخصيتها.

فلورانس ويلش - florence welch: اعتمدت الأحمر الفاتح لفترة طويلة، وهو ما شكّل جزءاً كبيراً من هويتها البصرية.

الرمادي الفضي (Silver Grey): لمسة مستقبلية أنيقة

لماذا يناسب البشرة البيضاء؟

يُظهر ملامح الوجه بدقة، ويمنح طابعاً عصرياً. مناسب للمرأة الجريئة والمختلفة.

نجمات اختارته:

ليدي غاغا - Lady Gaga : لا أحد يغامر مثلها. الرمادي الفضي كان أحد أبرز ألوانها خلال السنوات الماضية.

بينيلوبي كروز - Penélope Cruz: جربته في إحدى جلسات التصوير، وبدت كأنها أيقونة من المستقبل.

الروز جولد (Rose Gold): أنوثة حالمة

لماذا يناسب البشرة البيضاء؟

يضيف لمسة رومانسية مميزة، ويبرز إشراقة البشرة البيضاء بشكل لافت من دون مبالغة.

نجمات اختارته:

كايلي جينر - Kylie Jenner : اختارته أكثر من مرة، ويمنحها دوماً مظهراً أنثوياً جذاباً.

هيلاري داف - Hilary Duff : بدت بهذا اللون كما لو كانت بطلة خرافة وردية. الأشقر الرملي (Sandy Blonde): طبيعي وراقٍ Embed from Getty Images لماذا يناسب البشرة البيضاء؟

لون ناعم وغير صاخب، يناسب الحياة اليومية والمناسبات. يبدو طبيعياً ومتوازناً. نجمات اختارته:

مارغو روبي - Margot Robbie : واحدة من أيقونات الجمال العالمي، دائماً ما تعتمد هذا اللون وتجعله يبدو منعشاً ومشرقاً.

ريس ويذرسبون - Reese Witherspoon: دمجت بين الرملي والأشقر الذهبي لتعزيز ملامحها الأنثوية.

نصائح أساسية قبل تغيير لون شعرك