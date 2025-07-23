الامارات | دبي متحف مفتوح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبي متحف ساحر مفتوح، وفضاء واسع للجمال، حيث ينتشر الإبداع في الأماكن العامة ليزيّن الميادين والشوارع، ويمنحها مزيداً من البريق، ويتحدث عن مبدعي هذا الوطن، كما هي الحال في العمل الفني «اتحاد الفنانين» الذي يزهو في ظلال العَلم الخفّاق، مقابل متحف الاتحاد، ببصمات المبدعين: محمد أحمد إبراهيم، وشيخة المزروع، وأسماء بالحمر، وخالد البنا، وعفراء الظاهري.