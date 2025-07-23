الامارات | الممثل مالكولم جمال وارنر يرحل بحادث غرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضى بحادث غرق عرضي في كوستاريكا، الممثل الأميركي مالكولم جمال وارنر، كما أفادت الشرطة، أول من أمس، موضحة أن الراحل المعروف بدوره المساعد في مسلسل «ذي كوسبي شو» توفي «اختناقاً».

وأدى الممثل البالغ 54 عاماً دور ثيو، أصغر أفراد عائلة هكستابل، في المسلسل الشهير الذي كان يُعرَض في ثمانينات القرن الـ20، ورُشّح عن هذا الدور لجائزة إيمي الأميركية المُعادلة تلفزيونياً لجوائز الأوسكار السينمائية، وأوضحت الشرطة القضائية الكوستاريكية أن «تياراً بحرياً دفع الممثل على ما يبدو إلى عرض البحر» فيما كان يسبح، ومع أنّ أفراداً كانوا على الشاطئ حاولوا إسعافه، تبيّن لعناصر الصليب الأحمر لاحقاً أن «وظائفه الحيوية متوقفة».