"جبت 50%".. سوزي الأردنية تثير الجدل برد فعل غريب بعد نجاحها في الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

ظهرت البلوجر مريم الدسوقي، الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، في مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تحتفل بنجاحها في امتحانات الثانوية العامة بنسبة 50%، معربة عن سعادتها باجتياز المرحلة بعد رسوبها العام الماضي، ومعلنة نيتها التفرغ للزواج وفتح مشروع خاص بها.

درجات سوزي الأردنية في الثانوية العامة

وبحسب رقم جلوسها، حصلت "سوزي" على 205 درجات من أصل 410 في شعبة علمي علوم بالنظام القديم، موزعة على النحو التالي:

سوزي الأردنية تحتفي بنجاحها في الثانوية

وفي مقطع الفيديو، بدت "سوزي" في حالة من البهجة قائلة: "أنا نجحت ومحدش مصدق في البيت، جبت 50% مش مشكلة، مش هيدخلوني حاجة، هروح أتجوز وهتقدم له، أنا مش مصدقة".

وأثارت "سوزي" جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي برد فعلها على ظهور نتيجتها، والذي تضمن تصريحات غريبة مثل نيتها التقدم للرجل الذي ترغب في الزواج منه.

وتعد هذه المحاولة الثانية لها في اجتياز الامتحانات، بعدما رسبت العام الماضي بنسبة 33%، حين حصلت على 138 درجة فقط، وصرّحت حينها في فيديو أثار الجدل: "ده مجموع ما يشرفش.. أنا آخري بيت جوزي".

وكانت "سوزي" قد خرجت عقب انتهاء امتحانات هذا العام بمقطع من داخل اللجنة، قالت فيه: "خلصت الامتحان أخيرًا، وهفتح مشروع وأتجوز، كنت مأجلة كل حاجة عشان الامتحان.. واللي يشوف الفيديو ده يجيب لي هدية، أنا ذاكرت شهر واحد بس، والحصة كانت بـ75 جنيه واشتريت ملزمة بـ15".