10 علامات خفية لـ قصور القلب.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قصور القلب مشكلة صحية خطيرة تحدث عندما تفقد عضلة القلب القدرة على ضخ الدم المحمل بالأكسجين بالشكل المطلوب، ما يشكل خطرا على حياة الشخص.

واستعرض موقع تايمز أوف إنديا، 10 علامات خفية لـ قصور القلب يجب معرفتها جيدا، للتعامل مع الحالة وتجنب حدوث أي مضاعفات خطيرة، وهي:

سرعة ضربات القلب

إذا كنت تشعر بتسارع ضربات قلبك دائما، فهذا دليل على قصور عضلة القلب.

السعال

يصبح السعال علامة مؤكدة على الإصابة بقصور القلب، إذا كان مستمرا ومصحوبا بمخاط يتراوح لونه بين الأبيض والوردي، ويحدث نتيجة لتراكم السوائل في الرئتين.

ضيق التنفس

إذا كنت تواجه صعوبة في التقاط أنفاسك مع المجهود أو عند الاستلقاء، عليك استشارة طبيب فورا، لأن هناك احتمالا أن تكون مصابا بقصور القلب.

ألم الصدر

إذا كان قصور القلب ناتجا عن نوبة قلبية، سيشعر المريض بألم في الصدر، خاصةً مع المجهود.

تورم الساقين والكاحلين

إذا كنت تعاني من تورم في الساقين والكاحلين والقدمين وأحيانا البطن، استشر الطبيب سريعا، لأن انتفاخ هذه الأجزاء من الجسم دليل على قصور عضلة القلب.

التعب

إذا كنت تشعر بالإرهاق مع أقل مجهود بدني، فهذا دليل على أن القلب لا يضخ الدم والأكسجين إلى العضلات كما ينبغي.

زيادة الوزن

رغم فقدان الشهية، يسبب قصور القلب زيادة في الوزن، نتيجة لاحتباس السوائل بالجسم.

التبول الليلي

السكري ليس المرض الوحيد الذي يسبب كثرة التبول ليلا، بل يعاني مريض قصور القلب من نفس المشكلة.

ضعف التركيز

لقصور القلب تأثيرات سلبية على وظائف المخ، حيث يؤدي نقص تدفق الدم للدماغ إلى المعاناة من صعوبة التركيز أو انخفاض اليقظة.

فقدان الشهية أو الغثيان

من الأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب على الفور، لأن فقدان الشهية والغثيان قد يكشفان عن قصور القلب.

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