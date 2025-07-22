هل تشعر بالدوخة عند الوقوف؟.. الأسباب وطرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يشعر بعض الأشخاص بالدوخة أو الدوار عند الوقوف، ويحدث نتيجة انخفاض مؤقت في ضغط الدم عند تغيير الوضعية، وهو ما يعرف بـ انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

أسباب الدوخة عند الوقوف

تتعدد أسباب الشعور بالدوخة عند الوقوف، وتشمل:

انخفاض نسبة السكر في الدم: تخطي وجبات الطعام أو تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم والدوخة.

الجفاف: عدم تناول كمية كافية من السوائل قد يسبب انخفاض ضغط الدم، وبالتالي الدوخة.

أمراض القلب: قد تؤدي المشكلات التي تعوق قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال إلى الشعور بالدوخة.

الأدوية: يمكن لبعض الأدوية، بما في ذلك تلك المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والقلق، واحتباس البول، أن تسبب الدوخة كأثر جانبي.

فقر الدم: قد يؤدي انخفاض مستويات الحديد إلى تقليل قدرة الدم على حمل الأكسجين، ما يؤدي إلى الدوخة.

البقاء في الفراش فترة طويلة: البقاء في السرير فترات طويلة قد يضعف قدرة الجسم على التكيف مع التغيرات في الوضع، وعند القيام قد تشعر بالدوخة.

البقاء في الطقس الحار: البقاء في الطقس الحار أو الوقوف فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين، ما يقلل تدفق الدم إلى المخ.

علاج الدوخة عند الوقوف

تأكد من الأدوية: يمكن لمجموعة متنوعة من الأدوية خفض ضغط الدم، ما يساهم في عدد كبير من الحالات، قد يكون من المفيد تقليل الجرعات أو التوقف عن تناول الأدوية التي لا تحتاجها بشدة، بعد استشارة طبيبك.

تناول كمية كافية من السوائل: الجفاف من الأسباب الشائعة الأخرى، يتكون دمك في الغالب من الماء، وقد ينخفض مستوى الماء في جسمك خلال الليل، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، هذا يفسر سبب شيوع الدوخة عند الاستيقاظ من النوم.

شرب الكثير من الماء قبل النوم ليس الحل الأمثل، لأنه قد يدفعك للذهاب إلى الحمام ليلًا، انتظر حتى تستيقظ وتبدأ بتناول السوائل، واحصل على ما يكفيك منها طوال اليوم.

انهض ببطء: بعد النوم، أو الجلوس لفترة طويلة، أو تناول وجبة كاملة، خذ وقتك في النهوض، قد يفيدك شد عضلات ساقيك قبل الوقوف لدفع الدم المتجمع إلى جسمك.

غيّر عاداتك الغذائية: إذا شعرتَ بالدوار بعد الوجبات، فحاول تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تواترًا، قد يفيدك أيضًا تقليل كمية الكربوهيدرات سريعة الهضم التي تتناولها في الوجبة الواحدة، مثل الخبز الأبيض والأطعمة الأخرى المصنوعة من الدقيق عالي التكرير، والأرز الأبيض، والبطاطس، والمشروبات السكرية.

مارس الرياضة: ممارسة بعض التمارين الخفيفة في الصباح تساعد أيضًا على تنشيط الدورة الدموية ورفع ضغط الدم، تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، لأن ذلك يزيد من تجمع الدم في الساقين.

متى يجب الذهاب للطبيب بسبب الدوخة؟

الدوخة المستمرة أو الشديدة: إذا كانت الدوخة متكررة أو لا تختفي بسرعة، فمن المهم استشارة الطبيب.

الدوخة المصحوبة بأعراض أخرى: إذا كانت الدوخة مصحوبة بألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو عدم وضوح الرؤية، أو أعراض أخرى مثيرة للقلق، فاطلب العناية الطبية الفورية.

السقوط أو فقدان الوعي: إذا أدى الدوار إلى السقوط أو فقدان الوعي، فمن الضروري طلب المساعدة الطبية على الفور.

الدوخة أثناء القيادة أو تشغيل الآلات: إذا كنت تعاني من الدوار أثناء القيادة أو تشغيل الآلات، تجنب هذه الأنشطة واستشر الطبيب.

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