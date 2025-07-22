الامارات | ‎إيبارزا تعلن عن تصفية واسعة في مستودعات كيزاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ شركة إيبارزا، المختصة في الأثاث العصري والتصميم الداخلي، يوم الجمعة 25 يوليو، حملتها الكبرى للتصفية في مستودعاتها الواقعة في منطقة كيزاد، والتي تمتد على مساحة تقدّر بـ 250,000 قدم مربع.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تشكيلات خريف 2025 المرتقبة، تمهيدًا لطرحها قبل موسم الأعياد.

وجاءت الحملة تحت شعار: “تصاميم تروي قصصًا… وأسعار تُروى”، في إشارة إلى تميّز التصاميم من جهة، والأسعار الاستثنائية التي تقدمها الشركة من جهة أخرى.

وأوضح معنى أبو دقة، الرئيس التنفيذي والمؤسس: “نعمل على تهيئة المستودعات للمجموعات القادمة، ما يتيح لنا تقديم أسعار مخفّضة على القطع المتوفرة حاليًا، تصل في بعض الحالات إلى أقل من سعر التكلفة. هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشركة، وستمكن العملاء من اقتناء قطع مميزة بأسعار غير مسبوقة.”

وبحسب إدارة الشركة، فإن العروض متوفرة حصرًا في مستودعات كيزاد، ولا تشمل المبيعات عبر الموقع الإلكتروني أو معارض إيبارزا الأخرى.

وتشمل الحملة أكثر من ألف موديل متنوع موزّع على كافة فئات الأثاث والديكور والإضاءة والسجاد ومواد البناء، ما يمنح الزوار فرصة استثنائية لاختيار قطع من مختلف الأقسام بأسعار منافسة.

يُشار إلى أن التصفية مستمرة حتى نفاد الكمية، فيما تفتح المستودعات أبوابها يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.