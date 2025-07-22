الامارات | الشوكولاتة الداكنة .. لذة بطعم الصحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبتت دراسات أن الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد حلوى لذيذة، بل هي غذاء صحي مفيد للأمعاء، يحسن المزاج ووظائف الدماغ، ويحمي القلب.



وقدمت مجلة "هيلث" الصحية فوائد صحية للشوكولاتة الداكنة أبرزها:

صحة الأمعاء

أظهرت الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتنتج مركبات تقلل من الالتهاب وتحسن صحة الجهاز الهضمي.

وقالت سامانثا ديفيتو، اختصاصية التغذية العلاجية: "نظرا لأن صحة الأمعاء مرتبطة بشكل وثيق بالمناعة، والتمثيل الغذائي، والمزاج، فإن هذا يمنح الشوكولاتة الداكنة دورا مفاجئا في دعم صحة الجسم بأكمله من الداخل إلى الخارج".

تعديل المزاج

قد تكون الشوكولاتة الداكنة الحل السحري لتحسين المزاج، إذ تحتوي على مركبات تساعد على تعزيز المزاج وتحفيز إفراز هرمونات السعادة.

وأثبتت الأبحاث أن الشوكولاتة تقلل التوتر وتزيد الإحساس بالرفاهية.

وأشارت مجلة "هيلث" إلى أن الشوكولاتة مصدر طبيعي للمغنيسيوم المعروف بتأثيره على الجهاز العصبي وتنظيم هرمونات التوتر، مما يؤدي إلى الشعور بالراحة.

تحسين وظائف الدماغ

الشوكولاتة تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الوظائف الإدراكية، والتركيز، والذاكرة، كما أن بها مركبات تحمي خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وهو السبب الأول في الإصابة بالزهايمر والخرف.

وقالت لورين هاريس-بينكوس، اختصاصية تغذية: "قد تحسن الشوكولاتة الداكنة تدفق الدم في الدماغ، ما قد يفسر هذه الفوائد المعرفية، بل وحتى تحسين المزاج والبصر في بعض الحالات".