تعرف إلى الأبراج التي تفضل العزوبية على الزواج

بعض أصحاب الأبراج الفلكية تعشق الحرية وتهرب من الزواج والارتباط الأبدي كونها تنادي بالعزوبية والحرية بعيداً عن مسؤوليات الحياة الزوجية، أصحاب هذه الأبراج يرون في الزواج عبئاً كبيراً عليهم لا يمكنهم تحمله وهذا يعود إلى طبيعة أبراجهم المستقلة التي تفضل حياة العزوبية على الزواج.

أكثرية الأبراج التي تنادي بالعزوبية هي الأبراج النارية، أي برج الحمل وبرج القوس، وذلك بسبب طبيعتهم القيادية المسيطرة التي تهيمن على الشريك إذا تم الزواج وترفض الخضوع له، كذلك هي حال بعض الأبراج الهوائية التي تعرف بالمزاجية والاستقلالية وهذا قد يؤدي إلى فشل الزواج.



تعالوا نتعرف إلى الأبراج التي تفضل العزوبية على الزواج في هذا المقال، هل برجك واحد منها؟

برج الحمل

أول الأبراج التي تفضل العزوبية على الزواج هو برج الحمل الذي يعشق عزوبيته ويستمتع بها لأقصى الدرجات. جنونه الدائم يجعله يبتعد عن الدخول في علاقة عاطفيّة، لا يفكّر أبداً بالاستقرار، فكل ما يراه هو الطاقة والجنون والمغامرة. لا يحب فكرة الارتباط، ويعشق استقلاليته ولا يمكنه تقبل فكرة أن يكون مقيّداً، وهو دائماً في قمة السعادة، لأنه يستطيع القيام بكل ما يحلو له، يؤمن بقدراته، ولا يحتاج إلى شريك يحفّزه. يمكن أن يكون برج الحمل شديد التركيز على ذاته، وقد تتحول ثقته بنفسه إلى الغرور وهذا بحدّ ذاته كافٍ لجعل شريكه يشعر بالإحباط. يُعتبر غيوراً إلى حدّ ماـ وليست لديه مشكلة في توضيح ذلك لشريكه، ويحتاج إلى مساحة للتنفس ويكون على طبيعته. يُحب السيطرة ومهووس قليلاً بها، وسيكون هو من يتحكم بشريكه، ولا يتم اتخاذ أي قرارات من دون موافقته وستكون له عموماً الكلمة الأخيرة في جميع الأمور المهمة.

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برج القوس

يرى مولود برج القوس السعادة في عزوبيته، خاصة وأنه يتميز بشخصية قيادية، ويحب أن ينجز عمله على أكمل وجه. لا يحب التقيّد بالوقت ويكره الروتين وعدم التقدّم في العمل. فهو طموح لأقصى الحدود ويسعى دائماً إلى تطور ذاته. فهو واقعي جداً مع نفسه ومقتنع تماماً بما هو عليه وغير مستعد للتغيير من أجل أي شخص كان. لذا، تراه يكره فكرة الارتباط، وهو مستعد للتخلي عن كل شيء بلمح البصر حين يشعر بأنّ حريته مهددة. فهو يخشى من الالتزام وتحمل المسؤولية الزوجية، والاهتمام بالأطفال. كما أنه يعتقد أنّ الزواج يجعله يعيش الكآبة والحزن والملل، لذلك هو يحب تجنّب هذه المشاعر، ويهرب منها من خلال البقاء أعزب.

برج الجوزاء

يعرف عن مولود برج الجوزاء، أنه متقلب المزاج ومتردد طوال الوقت، لذلك لا يستطيع اتخاذ قرار نهائي وقاطع في حياته في فترة قصيرة، كما يحب فكرة إنه مطارد من شخص ما يهيم به عشقاً، ومن ناحية أخرى لا يفضل أن يقيد بأسرة ويتحمل مسؤوليتها، ويشعر بالملل كثيراً، لذلك لا يفكر في الحب أو الدخول في علاقة عاطفية.لا يتحمس الجوزاء كثيراً لفكرة الإرتباط فهو يحب إستقلاليته. يجد العلاقات غير الرسمية وغير المعقدة أسهل في إدارتها. هو يدرك جيداً بأنّ العلاقات هي عبارة عن التضحيات وأنّ على الشخص ان يُبدّل ويُعدّل كي تنجح العلاقة. وهذا ما يدفعه للتردد في الزواج والبقاء عازباً. فهو لا يحب الاعتماد على أحد على الإطلاق، وذلك يرجع إلى أنّه يرفض بشكل نهائيّ أن يقوم شخص ما بالتحكّم ولو بجزء بسيط من حياته، لذا يفضّل الاستقلاليّة الكاملة التي تتيح له الحريّة المطلقة.



برج الدلو

مما لا شك فيه، أنّ برج الدلو هو أكثر علامات الأبراج استقلالية. يملك الكثير من الأمور التي عليه القيام بها، وبالتالي بالنسبة إليه العزوبية هي أفضل خيار ممكن. فهو يمكنه التخطيط لأيامه كما يشاء وأن يقوم بكل الأمور التي يعتبرها مهمة بالنسبة إليه والتي تخدم أهدافه. يريد الحب، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الارتباط. يدخل في حالة من الحزن حين لا يجد الحب، لكنه غالباً ما يجد العزاء في واقع أنه يمكنه القيام بما يشاء.

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