الامارات | «صيف فوق الوصف» في أبوظبي.. من جزيرة ياس حتى العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المخيمات الإبداعية إلى الحرف التراثية والمغامرات في المدن الترفيهية، تزخر أبوظبي بفعاليات متنوعة تناسب جميع الأعمار، وتجمع أفراد الأسرة في أجواء من المرح والتواصل خلال موسم الصيف.

وخلال هذا الموسم تلتقي في أبوظبي الفنون بالمغامرة، والتراث بالترفيه، في تجربة عائلية متكاملة، ودعت المدينة زوارها إلى عطلة فوق الوصف، تحفل بالعروض العائلية التي تضمن تجربة مميزة، لصنع أجمل الذكريات.. وتالياً سبعة من أبرز تلك العروض الصيفية.

عرض للأطفال

يستمر عرض «دخول مجاني للأطفال» في جزيرة ياس حتى 30 سبتمبر المقبل، ويتيح لطفل دون 12 عاماً الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً مع كل شخص بالغ، سواء ذلك كان في الفنادق المشاركة في العرض ومنازل أوتولو، أو الحدائق الترفيهية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتر وورلد إلى عالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي.

متحف اللوفر

يواصل متحف الأطفال بمتحف اللوفر أبوظبي، حتى الأول من أغسطس المقبل، استقبال المستكشفين الصغار للتدرب كرواد فضاء، إذ يدمج العرض الفنون بالخيال، ويعزز مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الأطفال، وهو مستوحىً من مغامرة معرض «تصور الكون».

تجربة تراثية

يقدم قصر الحصن والمجمّع الثقافي للزوار الصغار بين ستة و14 عاماً مخيماتٍ تجمع بين الفنون التراثية والرسم والحرف اليدوية والتراث الإماراتي الأصيل.

ويدعو بيت الحرفيين الأطفال إلى أنشطة تفاعلية تحتفي بالحرف اليدوية المحلية، حتى 31 يوليو الجاري.

قصر الإمارات

في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي، يستضيف مخيم قصر الأطفال برنامجاً صيفياً مميزاً، حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

ويرتكز البرنامج على الاستدامة، وفنون الطهي، والإبداع، والرفاهية، والاستكشاف، في بيئية محفزة لنمو الأطفال.

منارة السعديات

حتى 22 أغسطس المقبل، يقدم مخيم استوديو الفنون في منارة السعديات، تحت إشراف مدربين متخصصين مشاريع فنية يومية، تعزز الإبداع والعمل الجماعي والثقة بالنفس، ما يجعله فرصة مثالية للفنانين الصغار من عمر ستة إلى 12 عاماً لاكتشاف عالمهم الخيالي بالألوان.

مخيم الطهي

ينظم مخيم الطهي العملي، التابع لمدرسة إيكول دوكاس أبوظبي، داخل المجمّع الثقافي، إلى 23 أغسطس المقبل، ليتعلم فيه الأطفال من سن ست سنوات تحضير أطباق متنوعة من الكوكيز إلى المأكولات الإماراتية والعالمية، ضمن مجموعات صغيرة وتوجيه احترافي وإشراف من الخبراء، ليكتسبوا الثقة في المطبخ وإعداد أشهى الأطباق.

فن وتصميم

في مدينة العين سيقضي الأطفال من عمر أربعة إلى 12 عاماً وقتاً مملوءاً بالأنشطة العملية في المخيم الصيفي بقلب المساحة الثقافية الساحرة بمركز القطارة للفنون، ويُقدّم المخيم جلستين يومياً تتضمنان أنشطةً متنوعةً مثل فن الأوريغامي والرسم على البالونات إلى نحت الصابون والخط العربي، وغيرها كثير في عالم الفن والتصميم.