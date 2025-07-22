الامارات | «المخيم الصيفي 2025».. رحلة في عالم القصص بالمجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء من الإبداع والمعرفة، تطلق مكتبات الشارقة العامة برنامج «المخيم الصيفي 2025» خلال الفترة من الرابع إلى السابع من أغسطس المقبل، ليستقبل الأطفال واليافعين في جميع فروع المكتبات المنتشرة في الإمارة، تحت شعار «رحلة في عالم القصص»، جامعاً بين المتعة الأدبية والتجربة التفاعلية، في مبادرة تهدف إلى غرس حب القراءة وتطوير المهارات الحياتية والإبداعية لدى الأجيال الجديدة.

ويُقدّم المخيم تجربة قرائية متكاملة، تقوم على تسليط الضوء على قصة مختارة واحدة في كل مكتبة، بحيث يتم استكشافها بعمق على مدار أربعة أيام متتالية، ويتضمن البرنامج نشاطين يومياً صُمما بعناية ليرتبطا بشكل مباشر بعناصر القصة من شخصيات، وحبكة، وأحداث، وأماكن، وقيم، وذلك من خلال أنشطة فنية، ومسرحية، وألعاب ذهنية، وورش تعليمية تفاعلية تُشعل خيال المشاركين، وتُنمّي قدراتهم على التعبير والفهم وربط الأدب بالواقع بطريقة ممتعة ومبتكرة.

ويتوزع المخيم الصيفي على جميع فروع مكتبات الشارقة العامة، إذ صُممت البرامج لتراعي احتياجات واهتمامات الفئات العمرية المختلفة، من الأطفال إلى اليافعين، إذ تستهدف مكتبات الشارقة وكلباء ووادي الحلو العامة فئة الناشئة واليافعين (من 14 إلى 18 عاماً)، فيما تفتح مكتبات الذيد وخورفكان ودبا الحصن أبوابها لفئة الطفولة المتأخرة (6-13 عاماً).

ويركز برنامج المخيم الصيفي على تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية المتكاملة، في مقدمتها تعزيز حب القراءة والاستكشاف الأدبي لدى الأطفال واليافعين، إلى جانب دمج المهارات الحياتية في إطار قصصي تفاعلي، كما يسعى البرنامج إلى تطوير الإبداع والقدرات التعبيرية، ونشر ثقافة الاستدامة من خلال استخدام مواد معاد تدويرها في بعض الأنشطة، ويتميّز البرنامج بتقديم محتوى نوعي يتيح للطفل أن «يعيش داخل القصة» بكل تفاصيلها، بما يعزز تفاعله مع القيم والمضامين الأدبية في بيئة محفّزة وممتعة.

ففي مكتبة الشارقة العامة، يخوض اليافعون تجربة أدبية وفكرية من خلال قصة «روبن هود»، إذ يشاركون في أنشطة، مثل إعادة سرد القصة بعد تغيير زاوية السرد، ومحاكمة إحدى الشخصيات، وتسجيل بودكاست تحليلي، وتنظيم مناظرات فكرية، بما ينمي مهارات البحث، والعرض الصوتي، والعمل الجماعي لدى المشاركين.

أما مكتبة الذيد فتأخذ الأطفال في مغامرة تراثية بحرية مع قصة «رحلة دانة»، من خلال ورش فنية لصنع اللؤلؤ، وعرض تراثي مع النوخذة، وأهازيج بحرية، وعرض فيلم عن الحياة البحرية السابقة والتعرف إلى بعض الشخصيات التي ذُكِرت في القصة، إلى جانب عرض مسرحية «تاجر اللؤلؤ» التي يشارك الأطفال في إعداد السيناريو القصير الخاص بها، وتمثيل أحداثها.

في حين تحتفي مكتبة كلباء بعالم القراصنة عبر قصة «كنز باراكودا»، إذ يصنع المشاركون راياتهم وبوصلاتهم، ويبتكرون خريطة كنز وقناع القرصان الغامض.

وفي خورفكان، تدور مغامرات «بوجي» وسط حكايات مسرحية وتمارين في الكتابة الإبداعية، بينما تحتضن دبا الحصن قصة «شنق بن عنق» من التراث الإماراتي، لتقدم من خلالها أنشطة تربط الأطفال بالطبيعة والقيم والبيئة الجبلية، أما مكتبة وادي الحلو، فتركز على الإبداع والاختراع من خلال مغامرات «حمدان»، حيث يتعلم المشاركون الرسم والكتابة والعزف والتفكير المستدام.

ويتميّز البرنامج بتقديمه مجاناً لكل المشاركين، إلا أن المقاعد محدودة، ما يجعل التسجيل المسبق ضرورة للراغبين في الانضمام إلى هذه الرحلة القرائية المملوءة بالخيال والتعلم.

نوافذ جديدة للتعلم

دعت مكتبات الشارقة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في المخيم الصيفي، الذي يُقدّم وقتاً ممتعاً خلال العطلة، ويصقل مواهب الأطفال ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويفتح لهم نوافذ جديدة للتعلم من خلال الحكاية والفن والمسرح والتفاعل الجماعي.

• تجربة قرائية تقوم على تسليط الضوء على قصة مختارة واحدة في كل مكتبة.