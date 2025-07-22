الامارات | دبي لا تنسى زمن الطيبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدارية فنية تحكي الكثير عن تاريخ ناصع كما اللؤلؤ، وعن الأجداد الذين غاصوا في الأعماق البعيدة، من أجل الظفر بهذا الحجر الكريم الثمين، وبذلوا في سبيل ذلك جهداً وعرقاً ورحلات تطلبت بقاءهم في البحر لأشهر طويلة، لتحكي هذه الألوان فصولاً من الماضي الجميل، وزمن الطيبين، وذلك في قلب دبي، حيث منطقة جميرا التي تستريح على ضفاف الخليج العربي.