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الامارات | 1«سوبرمان»

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لوس أنجلوس - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | 1«سوبرمان» 1/3
  • الامارات | 1«سوبرمان» 2/3
  • الامارات | 1«سوبرمان» 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن 1«سوبرمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ «سوبرمان» بصدارة ترتيب الأفلام على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً إيرادات بلغت 57.3 مليون دولار، لتتجاوز إيراداته الإجمالية 400 مليون دولار منذ إطلاقه قبل أكثر من أسبوع (235 مليون دولار في أميركا الشمالية، و171 مليوناً عالمياً).

57.3 مليون دولار

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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