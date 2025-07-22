الامارات | 1«سوبرمان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ «سوبرمان» بصدارة ترتيب الأفلام على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً إيرادات بلغت 57.3 مليون دولار، لتتجاوز إيراداته الإجمالية 400 مليون دولار منذ إطلاقه قبل أكثر من أسبوع (235 مليون دولار في أميركا الشمالية، و171 مليوناً عالمياً).

57.3 مليون دولار