الامارات | «القومي للمسرح المصري» يحتفي باسم سميحة أيوب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، الدورة الـ18 للمهرجان القومي للمسرح المصري، بحفل أُقيم على المسرح الكبير لدار الأوبرا، وتضمن احتفاء بأسماء عدد من الفنانين، في مقدمتهم الراحلة سميحة أيوب، ويُمثّل المهرجان، الممتد حتى السادس من أغسطس المقبل، بانوراما شاملة للإنتاج المسرحي المصري على مدى العام، ويعرض 35 عملاً لفِرَق تُمثّل مسارح الدولة والمسرح المستقل والمسرح الجامعي ومسرح الهواة. وكرّم المهرجان في الافتتاح الممثلة سميرة عبدالعزيز، والممثل أشرف عبدالباقي، والمخرجة عبير علي، والممثلة ميمي جمال.