دليلك لاختيار وتطبيق البودرة المضغوطة كالمحترفات.. لمسة نهائية مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 11:54 صباحاً - في عالم المكياج، تتعدد الخطوات والمنتجات، ولكن تبقى بعض الأدوات أساسية لا غنى عنها لإطلالة متكاملة وثابتة طوال اليوم. ومن بين هذه الأدوات، تبرز البودرة المضغوطة كعنصر أساسي يمنحك لمسةً نهائيةً ناعمةً، تُخفي اللمعان غير المرغوب وتوحد لون البشرة.

هي بودرة وجه تأتي في عبوة مدمجة، مضغوطة على شكل قرص، تستخدم عادة لتثبيت كريم الأساس أو لتوحيد لون البشرة في لمسات خفيفة. تتميز بسهولة الاستخدام، وسرعة التطبيق، ومناسبة للمرأة التي تبحث عن حل عملي خلال اليوم.

قد تكونين من النساء اللواتي يستخدمن البودرة بشكل يومي، أو ربما تحتفظين بها في حقيبتك "للطوارئ" أثناء اليوم.. لكن هل تستخدمينها بالشكل الصحيح؟

في هذا الدليل، نأخذك في رحلة دقيقة لفهم كيفية استخدام البودرة المضغوطة بشكل احترافي، مع نصائح عملية تناسب نوع بشرتك وأهداف مكياجك اليومي أو في المناسبات.

طريقة استخدام البودرة المضغوطة خطوة بخطوة

طريقة استخدام البودرة المضغوطة

ابدئي ببشرة نظيفة ومرطبة: نظفي وجهك بالغسول المناسب، ثم ضعي طبقة خفيفة من المرطب واتركيها لتجف. هذه الخطوة تحافظ على نعومة البشرة وتمنع جفاف البودرة على الجلد.

نظفي وجهك بالغسول المناسب، ثم ضعي طبقة خفيفة من المرطب واتركيها لتجف. هذه الخطوة تحافظ على نعومة البشرة وتمنع جفاف البودرة على الجلد. ضعي البرايمر (اختياري): للحصول على إطلالة تدوم طويلاً، استخدمي البرايمر لتنعيم البشرة وتقليل المسام قبل وضع أي منتج آخر.

للحصول على إطلالة تدوم طويلاً، استخدمي البرايمر لتنعيم البشرة وتقليل المسام قبل وضع أي منتج آخر. طبقي كريم الأساس أو الكونسيلر أولاً: إذا كنتِ تستخدمين كريم أساس سائل، ضعيه أولاً، ثم استخدمي البودرة لتثبيته. أما إذا كنتِ تبحثين عن تغطية خفيفة، فيمكنك استخدام البودرة وحدها.

إذا كنتِ تستخدمين كريم أساس سائل، ضعيه أولاً، ثم استخدمي البودرة لتثبيته. أما إذا كنتِ تبحثين عن تغطية خفيفة، فيمكنك استخدام البودرة وحدها. استخدمي إسفنجة أو فرشاة:

للإطلالة الطبيعية: اختاري فرشاة كبيرة ناعمة، ومرريها على البودرة بحركات دائرية خفيفة.

للتغطية الأعلى: استخدمي الإسفنجة المرفقة واضغطي بها على المناطق التي ترغبين بتثبيتها أو تغطيتها أكثر، مثل منطقة الـT (الجبين والأنف والذقن).

ركزي على المناطق الدهنية: مرري البودرة على الأماكن التي تميل لإفراز الزيوت أكثر، مثل الجبين والأنف، لضبط اللمعان والحصول على لمسة مطفية تدوم.

مرري البودرة على الأماكن التي تميل لإفراز الزيوت أكثر، مثل الجبين والأنف، لضبط اللمعان والحصول على لمسة مطفية تدوم. امزجي جيداً: تأكدي من دمج البودرة جيداً حتى لا تظهر خطوط أو بقع على الوجه. امسحي برفق الزائد باستخدام فرشاة نظيفة.

تأكدي من دمج البودرة جيداً حتى لا تظهر خطوط أو بقع على الوجه. امسحي برفق الزائد باستخدام فرشاة نظيفة. اللمسات الأخيرة: يمكنك إعادة تطبيق البودرة خلال اليوم باستخدام الإسفنجة لتجديد المكياج ومنع اللمعان.

متى أستخدم البودرة المضغوطة؟

بعد كريم الأساس لتثبيته: استخدمي البودرة فوق كريم الأساس السائل أو الكونسيلر لتثبيت المكياج ومنع سيلانه، خاصة في الأيام الطويلة أو الحارة. وحدها لتغطية خفيفة وسريعة: في الأيام السريعة أو للمكياج اليومي الخفيف، يمكن استخدام البودرة مباشرة على البشرة بعد الترطيب، دون كريم أساس. لإزالة اللمعان خلال اليوم: مثالية لتجديد المكياج في منتصف اليوم، خصوصاً في منطقة الـT-Zone (الجبين، الأنف، الذقن) للحد من الزيوت الزائدة واللمعان. قبل السهرات والمناسبات: لتثبيت المكياج وضمان بقائه لساعات طويلة مع لمسة نهائية ناعمة غير لامعة. عند التصوير أو تحت الإضاءة القوية: تقلل من اللمعان وتُعطي مظهراً ناعماً وخالياً من العيوب في الصور.

نصائح إضافية لاستخدام مثالي

اختاري درجة البودرة المناسبة لبشرتك لتفادي المظهر الرمادي أو الباهت.

لتفادي المظهر الرمادي أو الباهت. للبشرة الجافة: ضعي مرطباً غنياً وابتعدي عن طبقات البودرة الثقيلة.

ضعي مرطباً غنياً وابتعدي عن طبقات البودرة الثقيلة. للبشرة الدهنية: اختاري بودرة خالية من الزيوت للحصول على تثبيت يدوم طويلاً.

اختاري بودرة خالية من الزيوت للحصول على تثبيت يدوم طويلاً. ابتعدي عن الإفراط في التطبيق ، فالكميات الزائدة قد تبرز الخطوط الدقيقة والمسام.

، فالكميات الزائدة قد تبرز الخطوط الدقيقة والمسام. جربي البودرة الشفافة إذا كنتِ ترغبين فقط بتثبيت المكياج دون إضافة لون.

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أفضل أنواع البودرة المضغوطة من ماركات عالمية

بودرة مضغوطة Studio Fix Powder Plus Foundation من ماك MAC

بودرة مضغوطة Studio Fix Powder Plus Foundation من ماك MAC

تركيبة تجمع بين البودرة وكريم الأساس.

تغطية متوسطة إلى كاملة.

مثالية للبشرة الدهنية والمختلطة.

تثبت المكياج وتمنح لمسةً مطفيةً.

مثالية لكِ إذا كنتِ تبحثين عن تغطية تدوم طويلاً بدون لمعان.

بودرة مضغوطة Airbrush Flawless Finish من شارلوت تلبوري Charlotte Tilbury

بودرة مضغوطة Airbrush Flawless Finish من شارلوت تلبوري Charlotte Tilbury

بودرة ناعمة جداً كأنها "هواء على البشرة".

تُخفي المسام بشكل فوري وتنعم البشرة.

مثالية للبشرة الجافة والعادية.

مثالية لكِ إذا: كنتِ تحبين اللمسة النهائية الناعمة والمضيئة.

بودرة مضغوطة Forever Compact Powder من ديور Dior

بودرة مضغوطة Forever Compact Powder من ديور Dior

بودرة فاخرة قابلة للبناء بتغطية قابلة للتعديل.

مقاومة للرطوبة والتعرق.

تمنح بشرتك توهجاً طبيعياً دون لمعان زائد.

مثالية لكِ إذا: كنتِ تبحثين عن مظهر طبيعي راقٍ وتغطية متوسطة.

بودرة مضغوطة Le Teint Ultra Tenue Compact Foundation من شانيل Chanel

بودرة مضغوطة Le Teint Ultra Tenue Compact Foundation من شانيل Chanel

تغطية متوسطة إلى كاملة بلمسة مخملية.

تضبط اللمعان وتمنح ثباتاً يدوم حتى 12 ساعة.

فخامة في العلبة والتركيبة.

مثالية لكِ إذا: كنتِ تبحثين عن منتج فاخر بمظهر أنيق ومحتوى فعال.

بودرة مضغوطة Dual Finish Multi-Tasking Powder Foundation من لانكوم Lancôme

بودرة مضغوطة Dual Finish Multi-Tasking Powder Foundation من لانكوم Lancôme

يمكن استخدامها جافةً أو مبللةً حسب التغطية المطلوبة.

تمنح إشراقةً خفيفةً دون لمعان زائد.

مثالية لكِ إذا: كنتِ تحبين المرونة بين الاستخدام الرطب والجاف.

ملاحظة مهمة:

اختاري البودرة بناء على نوع بشرتك: